В ДНР завершились съемки короткометражного фильма «Друзья»

Студенты Академии Никиты Михалкова (мастерская Владимира Хотиненко) завершили съемки по сюжету, основанному на реальных событиях.

«Друзья» — история о дружбе и верности, была снята в локациях разрушенных зданий Мариуполя и Авдеевки за 9 дней. По сюжету молодой итальянский журналист Алессандро приезжает в Донбасс, чтобы найти друга детства Колю, и видит, как восстанавливается жизнь и залечиваются раны войны.

Команда фильма стала первой съемочной группой, снимавшей игровое кино с актерами в Авдеевке.

— Мы снимали на проспекте Юбилейный в Авдеевке несколько сцен, в 14 километрах от линии боевых столкновений, — рассказала режиссер фильма Мария Андреева.

Продюсер фильма Артем Иванов, часть съемочной группы была привлечена из Донецка и Мариуполя. Во время подготовки к съемкам молодые кинематографисты консультировались с журналистами, саперами и военнослужащими. Журналист Андреа Лучиди, недавно получивший гражданство России, поделился образцами документов, которые были взяты за основу для создания реквизита, именно эти документы проверяли в кадре, когда главный герой по сюжету пересекал границу.

Главную роль итальянца Алессандро сыграл выпускник ГИТИСа Илия Джума. Ключевую роль проводника Андрея исполнил ветеран СВО Дмитрий Погодин. В отдельных эпизодах были задействованы актеры Мариупольского драмтеатра и жители Мариуполя. Так, актриса драмтеатра Наталья Атрощенкова сыграла «бабку», которая по сценарию рассказывает об украинском отряде «Белые ангелы», который занимался эвакуацией детей.

— Была уникальная атмосфера. Актеры ярко передавали эмоции, но по ходу съемки постоянно приходилось внимательно смотреть под ноги. Там еще не все разминировано, периодически кто-то из съемочной группы находил на площадке осколки, хвостовики от минометных снарядов, коробки от патронов, — говорит Мария Андреева.

— Мы снимали в ярких локациях, которые нашли во время предварительной поездки в марте – например, барельеф «Сотворение Адама» в Гранд Отеле, — поделился Артем Иванов. — В фильме было очень много сложнопостановочных сцен: сцены с военной техникой, съемки в автобусе, с детьми, людьми пожилого возраста и даже с собакой.

Для съемок в школе № 55 партнеры команды возвели строительные леса и задействовали телескопические краны. В первый съемочный день на левом берегу Мариуполя у стадиона «Азовсталь» на сложнопостановочных кадрах со взрывами и дымами, организованными профессиональной командой пиротехников, которые работают на полнометражных картинах, на площадке дежурила скорая помощь. Были использованы дымовые шашки для создания образа сна главного героя и атмосферы в кадре.

Дебютировал в фильме пес Лорд из кинологической службы МВД — выполнял сложные команды, сталкивался в кадре со взрывами, военной техникой, футбольным мячом.

— Росгвардия помогла нам с привлечением военной техники для съемки сцены, в которой итальянец впервые сталкивается с мощью российской армии. В кадр вошли военный «Тигр» и «Уралы». Из комендатуры к нам смогли приехать полностью экипированные военные с оружием. Всё, как я хотела по сценарию, и даже больше! — рассказала Мария Андреева.

Этот фильм – дань памяти потерянным детям войны и яркая демонстрация возрождающей миссии России, которая защищает своих граждан и строит мирную жизнь на исторических территориях.

Молодые кинематографисты создают новый стиль в российском кинематографе — Русский ренессанс, по заветам своих мастеров – Владимира Хотиненко и Никиты Михалкова. Для стиля характерно смешение документальной фактуры, разрушенных войной локаций и съемки с профессиональными актерами, создающие убедительность. Реальный исторический контекст места действия становится неотъемлемой частью драматургии, а классические композиции в основе операторского стиля съемки и выбор колористических решений, уверены молодые кинематографисты, сделают фильм произведением искусства. Всего в планах съемка пяти новелл, где «Друзья» стали второй историей.

Во время поездки в ДНР Артем и Мария также посетили Мариупольский государственный университет имени А.И. Куинджи. На встрече со студентами факультета медиа и журналистики они рассказали о процессе съемок, обучении в Академии и показали новеллу «Цветы» из цикла «Русский ренессанс», получив положительные отзывы зрителей.

Партнеры проекта: Администрация Главы ДНР, Администрация Главы Мариуполя, Представительство ДНР в Москве, Аппарат Штаба Обороны ДНР, Министерство образования и науки ДНР, Россотрудничество, Росгвардия, кинологическая служба при МВД, военная комендатура Мариуполя, МГУ им. А.И. Куинджи, ППК «Единый Заказчик», компания Р-строй, Дом народов России, Мариупольский автопарк, Продюсерский центр «Интеграция» и др.

Особый вклад в проект внесли руководитель компаний «Эффективное взаимодействие» и «Тендерный центр «С.Т.И.К.» Андрей Пожаров, политконсультант и медиатехнолог Адена Август, продюсеры Андрей Кретов и Александр Калушкин, за что команда фильма им благодарна.