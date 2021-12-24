В Доме музеев на ВДНХ открылась новогодняя выставка «Двенадцать месяцев», чьё название возвращает всех к знаменитой сказке Самуила Яковлевича Маршака. Но если в сказке на лесной поляне, сидя у костра, тихо беседовали все двенадцать месяцев сразу – «кто в серебре, кто в золоте, кто в зеленом бархате», то в Доме музеев разом гостят двенадцать музейщиков и коллекционеров и каждый со своим добром – у кого золотное шитье, у кого мозаика керамическая, у кого гусли да трещотки, а у кого и традиционные японские куклы, которым более ста лет.

Музей золотного шитья из г. Торжок Тверской области показывает иконы, отшитые торжокскими мастерицами, среди которых образ Святого Николая Чудотворца, гонителя зла и покровителя всех несчастных, ставшего прообразом Деда Мороза, а также – традиционные изделия: панно, бювары, декоративные подушки, сумочки и украшения.

Музей архитектурной художественной керамики «Керамарх» из Санкт-Петербурга демонстрирует исторический печной изразец с изображением рождественской сцены, изготовленный в конце XIX века на финском заводе «Або», а также керамическую мозаику «Зима» финской художницы Марии Купари, создающей свои работы из осколков старых керамических блюд.

Воронежский Музей забытой музыки представляет старинные народные духовые, ударные и струнные музыкальные инструменты, знакомясь с которыми, посетители открывают для себя множество интересных фактов. Например, они узнают, что рубель – это не только древний бытовой предмет для разглаживания ткани, но и инструмент для извлечения музыкального звука.

Коллекционер Яна Козлова из Санкт-Петербурга делится собранием новогодних и рождественских матрешек – на витринных полках выстроились Деды Морозы, Снегурочки, разукрашенные ёлочки, персонажи всеми любимых сказок и даже Рождественский вертеп. Среди расписных кукол найдутся и фарфоровые барышни.

Галия Вальева-Иванович из Москвы, автор уникальной коллекции «Русский костюм в миниатюре», предлагает вниманию зрителей куклы в праздничных нарядах центральных, южных и северных губерний России.

Коллекционер лошадок-качалок и лошадок на колесах Елена Кармацкая из Москвы представляет игрушки из России, Германии, Венгрии и Украины разных временных периодов, от лошадок, созданных на рубеже XIX–XX вв., до современных авторских моделей. Каждая – настоящее произведение искусства.

Проект Дениса Хлыбова и Милены Кургановой из Москвы «Япония: куклы, сказки и легенды» знакомит с фольклором, историей, поэзией, традициями страны восходящего солнца, показывает атрибуты японских праздников Мальчиков и Девочек, рассказывает о самураях и покровителе детей Дзидзо. На выставке представлены как авторские куклы современных российских мастеров, так и традиционные японские куклы, которым более ста лет. Подобной коллекции нет нигде в мире.

Москвичка Ольга Рябцева выставляет фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые ставили под ёлку жители СССР в 1960–1980 годы, а также карнавальные маски и советские ёлочные украшения: игрушки, бусы, гирлянды, мишуру, хлопушки и конфетти. Её экспозицию дополняют московский музей «Фабрика ёлочных игрушек», демонстрирующий достижения производителей ёлочных игрушек разных стран мира за последние сто лет, и коллекционер уток Егор Филиппов. Последний представляет подвесные «утки на колёсах» из США, Германии и России.

Петербуржец Игорь Панченко показывает собранную им жестяную упаковку: сундучки и барабаны, в которых раздавали сладости на Кремлевской ёлке в 1950–1960 гг., а также разнообразные коробочки из-под монпансье и подарков от Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).

Ну а главная виновница торжества – ёлочка, оформленная в советском стиле, приехала на выставку из Сергиева Посада. Именно здесь в 1959 году в Загорском НИИ игрушки придумали искусственный аналог лесной красавицы. Елочку на праздник доставит Музей советского детства.

Где? Москва, ВДНХ, павильон 84 а.

Выставка продлится до 13 февраля 2022 года.

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