В канун новогодних и рождественских праздников Государственный музей-усадьба «Остафьево» ‒ «Русский Парнас» представляет выставку новогодних елочных украшений «Возле елки в Новый год». Около 250 экспонатов расскажут о том, как отмечали Новый год в советские годы и какие исторические события служили поводом для выпуска той или иной серии новогодних игрушек.

Обычай наряжать елку в России возник в начале XIX века. Первые стеклянные елочные игрушки были привезены в нашу страну из Германии. Смена эпох в XX веке отразилась и на елочных украшениях. В 1920-30-е годы на них появилась символика советского государства. Это были шары с серпом и молотом, дирижабли с надписью СССР — они же символизировали эру воздухоплавания.

Картонажные елочные украшения, представленные на выставке, изготовлены в технике «Дрезденский картонаж», который появился на рубеже XIX-XX веков. В нашей стране, после 1920 года, картонажные елочные игрушки изготавливались в частных мастерских и представляли собой два склеенных кусочка картона с легкой выпуклостью в виде рисунка. Их покрывали фольгой, серебристой или цветной, а затем раскрашивали с помощью распылителя порошковыми красками. А из Богемии к нам пришли монтажные игрушки, изготовленные методом сборки стеклянных трубочек и бусинок с помощью проволоки. Смонтированы игрушки в виде подвесок, парашютов, самолетов, звезд. В конце 1930-х годов освоение Севера ознаменовалось выпуском игрушек в виде полярников.

Во время Великой Отечественной войны производство елочных игрушек было сокращено. Для украшения новогодней елки использовались подручные средства — погоны, бинты, колбы и т.д. После войны производство начало восстанавливаться — в конце 1940-х появились игрушки в виде предметов быта: чайников, самоваров, настольных ламп. Их отличает текучесть формы и ручная роспись яркими красками. К 150-летию Александра Сергеевича Пушкина была выпущена серия игрушек по сказкам великого поэта. Наиболее популярная игрушка из этой серии — «Старик с неводом». С выходом фильма «Карнавальная ночь» в 1956 году были выпущены игрушки «Часы», со стрелками, установленными на 5 минут до полуночи. А тема музыкальных инструментов в 1940-60-х годах нашла отражение в украшениях в виде мандолин, барабанов и скрипок. В 1950-х годах в целях экономии также изготавливались игрушки из электролампочек. Их отличала ручная работа и яркие цвета.

С развитием космонавтики, полетом Юрия Гагарина в космос, в 1960-х годах выпускалась серия игрушек «Космонавты». Игрушки в виде фруктов, ягод (виноград, малина, клубника) изготавливались после Великой Отечественной войны. А в шестидесятых годах, в эпоху правления Хрущева, преобладали игрушки сельскохозяйственной тематики: баклажаны, томаты, кабачки, фасоль, горох и – кукуруза, початки всех размеров и цветов. Также в елочных украшениях нашел отражение окружающий нас животный мир — выпущенные в 1950-60-х годах белочки, мишки, зайчики придавали новогодней елке особую прелесть. Старые добрые украшения в виде шишек и заснеженных избушек с 1950-80-х есть в каждом доме. Многообразие цветов и форм и блестящая белая верхушка придают им неповторимое очарование.

Елочные игрушки из папье-маше изготавливались до середины XX века. В основном фигурки изображали людей, животных, птиц, грибы, фрукты и овощи. Деды-Морозы из папье-маше и ваты в 1940-60-х годах были подставочными фигурами елочного ассортимента. Подставочными они названы потому, что были закреплены на деревянной подставке и устанавливались под елкой. С конца 1960-х годов, с развитием в СССР производства пластмасс и резины, подставочные фигуры изготавливались из этих материалов в более широком ассортименте. К Дедам Морозам присоединились Снегурочки и Снеговики.

Все представленные на выставке новогодние украшения относятся к советскому периоду и предоставлены коллекционером, другом музея Ольгой Александровной Рябцевой, которая коллекционирует и реставрирует игрушки, сделанные в СССР в 1930-1980 годах.

Выставка завершит работу 16 января 2022 года.

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