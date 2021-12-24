В Центре Гиляровского открывается новогодняя выставка «Мечты и мандарины»

24 декабря 2021 года в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, откроется новогодняя выставка «Мечты и мандарины». Посетители смогут увидеть карнавальные маски прошлого, советские открытки, афиши новогодних представлений и редкие фотографии военного времени, а также узнать, как мандарины стали одним из символов главного семейного праздника. В день открытия, 24 декабря, вход на выставку бесплатный по регистрации, в остальные дни — по билетам.
Фотография из альбома «Сад «Эрмитаж» зимний сезон 1944–45 гг.» Москва. 1944–1945 гг. Фотобумага, картон, кожа искусственная, печать желатино-серебряная, переплет
Фотография из альбома «Сад «Эрмитаж» зимний сезон 1944–45 гг.» Москва. 1944–1945 гг. Фотобумага, картон, кожа искусственная, печать желатино-серебряная, переплет
Фотография из альбома «Сад «Эрмитаж» зимний сезон 1944–45 гг.» Москва. 1944–1945 гг. Фотобумага, картон, кожа искусственная, печать желатино-серебряная, переплет
Фотография из альбома «Сад «Эрмитаж» зимний сезон 1944–45 гг.» Москва. 1944–1945 гг. Фотобумага, картон, кожа искусственная, печать желатино-серебряная, переплет
Фотография из альбома «Сад «Эрмитаж» зимний сезон 1944–45 гг.» Москва. 1944–1945 гг. Фотобумага, картон, кожа искусственная, печать желатино-серебряная, переплет
Афиша. «Елка в ЦПКиО им.Горького.Городок пионера и школьника». г. Москва. 1962 г. Бумага печать типографская. 84х58. 1962 г.
Афиша. «ЦПКиО им. Горького. Елка дружбы.Городок пионера и школьника. С 1 по 10 января 1963 г». Худ. А. Панков. г. Москва. 1963 г. Бумага, печать цветная. 89 х 61 см. 1963 г.
Фотография. «Выступление Нины Дорда с оркестром ВГКО в Кремлевском дворце на новогоднем празднике.». г. Москва. 1954 г. Фотобумага, печать желатино-серебряная. 23х29 см.
Фотография. «Аттракционы для детей на новогодней ёлке в Большом Кремлёвском дворце». Фотохроника ТАСС. г. Москва. Автор: Кошевой В. 01.1958 г. На картоне. Фотобумага глянцевая, картон, печать желатино-серебряная. 16,5 х 23,1 (картон); 14,8 х 22,7 см.
Коллекция фотографий, собранная Я.Н. Ривошем, на основе которой издана книга «Время и вещи» по истории материальной культуры России к.XIX — н.XX вв. г. Ленинград. Фотография. «Елка в буржуазной семье.». г. Санкт-Петербург. 1912 г. Фотобумага. 1912 г. ММ ОФ-30312/165 ГК-9656064
Праздновать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января начали в 1700 году при Петре I. Каждый жилой дом тогда украсили хвойными ветвями и деревьями, а по всей Москве целую неделю продолжалась праздничная пальба, пугавшая неосведомленных горожан. В том же XVIII столетии в страну завезли «китайские яблоки» — апельсины и мандарины, со временем превратившиеся в традиционный атрибут зимних праздников. Особенно полюбились москвичам мандарины: их подвешивали на хвойные ветки наряду с орехами, конфетами и парафиновыми свечами.
После революции празднование Рождества оказалось под запретом: его отмечали тайно, нелегально срубая деревья и украшая их старыми игрушками. В 1935 году елка вернулась — уже как новогоднее, а не рождественское дерево.
В военное время о мандаринах, конечно, можно было только мечтать, но москвичи все равно отмечали Новый год: устраивали елки в бомбоубежищах, где выступали самодеятельные коллективы, театральные и эстрадные артисты. Как выглядели новогодние празднования в городе в военное время, можно увидеть на представленных в экспозиции редких фотографиях из альбома «Сад “Эрмитаж” зимний сезон 1944–45 гг.».
С Победой на праздник вернулись и мандарины. К первым послевоенным торжествам в город прибыло 110 вагонов с плодами из Закавказья. Но настоящим символом Нового года мандарины стали в 1960-х: тогда о поставках лакомства из Марокко договорилась посетившая эту страну на севере Африки советская делегация.
Завершит работу выставка 11 января 2022 года.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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