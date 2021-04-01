5 причин прийти на выставку «Пространство – Превращения»

Актё­ры теат­ра и кино Макар Запо­рож­ский и Анна Лит­кенс, aвтор бест­сел­ле­ра «Крос­с­фит моз­га» Игорь М. Нама­ко­нов, худож­ник и фото­граф Виви­ан дель Рио, фило­соф и тео­ре­тик искус­ства Андрей Вели­ка­нов в пред­две­рии откры­тия выстав­ки Андрея Тро­иц­ко­го «Про­стран­ство – Пре­вра­ще­ния» поде­ли­лись сво­и­ми впе­чат­ле­ни­я­ми о проекте.

Напом­ним, выстав­ка прой­дёт с 7 апре­ля по 9 мая 2021 года в Гале­рее Клас­си­че­ской Фото­гра­фии. В экс­по­зи­ции пред­став­ле­но 27 фото­ра­бот в сти­ле сюр­ре­а­лиз­ма. Автор работ – Андрей Тро­иц­кий, при­зёр фото­фе­сти­ва­ля в Токио, обла­да­тель пер­вой пре­мии на кон­кур­се Monovision Photography Awards в Лон­доне, уче­ник фото­гра­фа и тео­ре­ти­ка фото­гра­фии Алек­сандра Лапи­на, кинорежиссер.

Откры­тие выстав­ки состо­ит­ся 7 апре­ля в 19.00. Посе­тить меро­при­я­тие мож­но будет бес­плат­но. Для это­го необ­хо­ди­мо прой­ти реги­стра­цию по ссыл­ке: https://galereya-klassiches-event.timepad.ru/event/1591771/#register

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