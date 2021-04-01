5 причин прийти на выставку «Пространство – Превращения»

Актёры театра и кино Макар Запорожский и Анна Литкенс, aвтор бестселлера «Кроссфит мозга» Игорь М. Намаконов, художник и фотограф Вивиан дель Рио, философ и теоретик искусства Андрей Великанов в преддверии открытия выставки Андрея Троицкого «Пространство – Превращения» поделились своими впечатлениями о проекте.
Напомним, выставка пройдёт с 7 апреля по 9 мая 2021 года в Галерее Классической Фотографии. В экспозиции представлено 27 фоторабот в стиле сюрреализма. Автор работ – Андрей Троицкий, призёр фотофестиваля в Токио, обладатель первой премии на конкурсе Monovision Photography Awards в Лондоне, ученик фотографа и теоретика фотографии Александра Лапина, кинорежиссер.
Открытие выставки состоится 7 апреля в 19.00. Посетить мероприятие можно будет бесплатно. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://galereya-klassiches-event.timepad.ru/event/1591771/#registerОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.