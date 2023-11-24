В эфире российских региональных каналов презентуют сериалы о Китае

Международная сеть TV BRICS совместно с региональными медиапартнерами из России и Китая организует телепоказы китайских сериалов о культуре и истории Поднебесной. Сериалы «Прекрасная молодость» и «Жизнь прекрасна» уже доступны в регионах России на каналах «Национальный жилищный канал» (НЖК), «10 канал», «Афонтово», «TVOЯ Тюмень».

«Ранее уже состоялась премьера сериалов “Прекрасная молодость” и “Жизнь прекрасна” на телеканале TV BRICS. Теперь они доступны зрителям многих российских регионов. Кино – хороший инструмент для сближения культур. Через наши сериалы жители самых разных уголков России смогут ближе познакомиться с историей и жизнью Китая. Мы очень рады такой возможности» - Ван Чанцзюнь, Заместитель директора Бюро радио и телевидения провинции Хубэй.

«Прекрасная молодость» – многосерийный художественный фильм о жизни в Китае в середине ХХ столетия. Перед героями ленты стоит важная задача – возродить страну после войны и экономического кризиса. Они молоды, наивны, учатся любить и, несмотря на обстоятельства, в которых оказались, стремятся стать счастливыми и прожить прекрасную молодость.

Сюжет сериала основан на реальных событиях. В 1960-х Министерство лесного хозяйства КНР создало лесхоз «Сайханьба» для восстановления лесного массива, который когда-то был излюбленным местом охоты императоров династии Цин (1644–1912).

«Жизнь прекрасна» – китайский драматический телевизионный сериал. История о двух людях, которые не должны были встретиться. Он десять лет назад уехал из Китая в Америку за лучшей жизнью. Она живет в Пекине, только что вышла замуж и собирается в свадебное путешествие. У каждого из них была своя дорога, и эти пути не должны были пересечься, но…

Любовь и счастье, страх и отчаяние – герои сериала пройдут через все, прежде чем осознать, что жизнь прекрасна, несмотря на вызовы судьбы.

В 2022 году в рамках сотрудничества международной сети с Бюро радио и телевидения провинции Хубэй при поддержке компании Hubei Zhongtu Changjiang Culture Media эфир телеканала TV BRICS пополнился контентом китайского производства.

Отметим, что одной из важнейших задач сети TV BRICS является взаимодействие с региональными СМИ в странах БРИКС+. Так происходит укрепление и развитие межрегиональных связей в объединении БРИКС и глобальном пространстве.

Фото – кадр из сериала «Прекрасная молодость»