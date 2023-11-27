Завершена работа над документальным фильмом «Ключи к эмоциям: Страх и Уверенность»

Фильм основан на реальных историях из жизни четырёх героев и современных исследованиях о природе эмоций. Идея заключается в том, что чувства страха и уверенности влияют на физиологию и гормональную систему человека, а также на самоощущение, принятие решений и мышление. Анимационные фрагменты фильма объясняют, как связаны эмоции, тело, мозг и как можно управлять своим настроением.

Проект состоит из документального фильма с фрагментами анимации и использованием геймификации в Digital технологиях (чат-бот в Телеграм). Фильм создан для подростков, молодёжи, мужчин и женщин, которые сталкиваются со страхами современного человека. Герои фильма рассказывают о том, как они преодолевали различные тревожные моменты и находили выход из сложных жизненных ситуаций. Проект поможет правильно вести себя в стрессовых ситуациях, управлять вниманием и концентрацией, увереннее чувствовать себя на важных событиях и вести более здоровый и осознанный образ жизни.

В главных ролях:

Анна Максимова - аспирантка химфака, модель плюс-сайз. Поменяла работу в лаборатории на съёмки и показы, после того, как набрала 26 кг.

- аспирантка химфака, модель плюс-сайз. Поменяла работу в лаборатории на съёмки и показы, после того, как набрала 26 кг. Сергей Фирсов - спортсмен-экстремал, экстрим-оператор. Мечтал стать скалолазом, а оказался известным спортсменом и экстрим оператором, снимал Олимпиаду и собственные фильмы про экстремальный спорт.

- спортсмен-экстремал, экстрим-оператор. Мечтал стать скалолазом, а оказался известным спортсменом и экстрим оператором, снимал Олимпиаду и собственные фильмы про экстремальный спорт. Аристейша – актриса и блогер. После череды неудачных кастингов завела аккаунт в Тик Ток и начала зарабатывать миллионы.

– актриса и блогер. После череды неудачных кастингов завела аккаунт в Тик Ток и начала зарабатывать миллионы. Макс Горячев - ресторатор-новатор. Задумал открыть свой собственный ресторан, когда подрабатывал поваром. В итоге - стал одним из самых популярных рестораторов в России, превратившим обслуживание гостей в театральное шоу.

Экспертами проекта выступили:

Вячеслав Дубынин - доктор биологических наук, нейробиолог, физиолог.

- доктор биологических наук, нейробиолог, физиолог. Алексей Закревский - автор психологических методик, когнитивный лингвист, коуч.

Как рассказала режиссёр фильма Анастасия Макарцева:

«Наш фильм про эмоции. Это фильм-мотиватор. Он основан на реальных историях из жизни четырех героев: ресторатора-новатора, спортсмена-экстремала, модели «плюс сайз» и актрисы/блогера. Каждый из них достиг определенных успехов своей сфере. И у каждого есть своя история преодоления страха. Об этом они рассказывают в фильме. На основе их историй мы с научной точки зрения объясняем, как на тело человека влияет эмоция страх. Что происходит с кровоснабжением, пищеварением, гормональной системой. А главное – как можно управлять своим мышлением и поведением.

Когда я придумывала сюжет этого фильма – мне было очень важно исследовать вопрос: почему одни боятся и делают, а другие боятся и не делают. Страх - двоякая эмоция. Он может защищать, но может и ограничивать. И героев для фильма я выбирала именно таких, которые бояться и делают. Мы говорим про их решения, поступки, о том, что их останавливает и, наоборот, вдохновляет и мотивирует идти вперёд, к своим целям, получать то, что задумали, не поддаваясь негативным эмоциям, которые они испытывают на своем пути.

Наш фильм (проект) не излечит вас от страха. Но он расскажет о том, как управлять своим настроением и правильно проживать стрессовые ситуации; чем заменить привычку заедать негативные эмоции; что есть вместо «утешительных» конфет и булочек; как быстро успокоиться перед публичным выступлением, контрольной или другим волнующим событием; а также вдохновит заниматься спортом и расскажет о том, что вы можете сделать уже сегодня, чтобы быть счастливее и увереннее в себе».

Чат-бот в Телеграм создан как тренажер по «распаковке страха». В нем заключена целая библиотека полезных материалов по управлению эмоциями с играми, упражнениями, практическими заданиями, тестами, инфографикой, анимацией и видеофрагментами интервью героев. Чат-бот поможет раскрыть личность с помощью метода распаковки страха когнитивного лингвиста и тестирования эмоционального интеллекта, зрелости и триггеров. Вы сможете научиться справляться с тревогой и стрессом с помощью аудио упражнений и практик на осознанность и дыхание. Также узнаете о взаимосвязи эмоций и питания: какие продукты вызывают стресс, а какие - счастье, и как отличить настоящий голод от эмоционального. Наконец, вы поймёте, как помочь своему организму избавиться от гормонов стресса, а также узнаете интересные факты о страхе и уверенности.

Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.