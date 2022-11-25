Объявлена конкурсная программа Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино»

Объявлена программа Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days), который пройдёт 14-21 декабря в Москве. «Эхо» киносмотра продлится до 15 февраля 2023 года. Фестиваль проводится продюсерским центром «Мувистарт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и Союза кинематографистов России.
Напомним, что жюри будет оценивать работы, снятые за последние два года, в трёх категориях – «Анимационное кино», «Документальное кино», «Игровое кино». Общий призовой фонд составляет два миллиона рублей.
Всего на участие в смотре было прислано 643 заявки из одиннадцати стран ближнего зарубежья, Европы и Азии. В их числе – Беларусь, Великобритания, Иран, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Украина и Франция. В этом году пристальное внимание отборщики уделили картинам, снятым в странах ближнего зарубежья.
В конкурсной программе примут участие 49 фильмов из шести стран мира (РФ, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, а также копродукция РФ-КНР), из них – девять премьер. Вне конкурса будет представлено 12 фильмов из России, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана, а также фильмы арт-кластера «Таврида».
Основная площадка кинопоказов – кинотеатр «Иллюзион». Образовательные программы пройдут в Библиотеке искусств им. С.М. Эйзенштейна и Центральном Доме кинематографистов.
В кинотеатре «Иллюзион» 16 декабря на открытии киносмотра будет показан документальный альманах Андрея Богатырёва «Дом в моей голове». Картина познакомит зрителей с лидером культовой рок-группы «Чайф» Владимиром Шахриным с очень неожиданной стороны: артист восстановил и трепетно хранит историю своего рода – купеческой семьи Шахриных, происходящей из уральского города Куртамыша, в котором сохранился дом предков музыканта. Теперь это краеведческий музей, который помог отреставрировать сам Шахрин. Фильм даст почву для размышлений над такими понятиями, как дом и семья.
«Я очень рад принять участие в кинофестивале Short Film Days, особенно приятно, что организаторы выбрали мою картину в качестве фильма открытия. Это история про то, как важно, помимо успеха и профессиональной самореализации, найти путь к себе и иметь возможность получить знания о своей семье, своём роде. Надеюсь, что фильм будет тепло воспринят аудиторией, а конкурсантам желаю не только творческих побед на фестивале и в кино, но и быть самими собой», – отметил Андрей Богатырёв.
В картине также участвуют звёзды российского рока и кино – Иван Охлобыстин, Владимир Бегунов, Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев и т.д. «Дом в моей голове» снят при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК).
Конкурсную и внеконкурсную программы составили фильмы-участники крупнейших международных и российских кинофестивалей – ММКФ, Busan International Film Festival (Южная Корея), Short to the point (Румыния) и др., а также победители Всероссийского питчинга дебютантов.
Категорию «Игровое кино» составили 16 фильмов с участием знаменитых российских актёров. В их числе – Юрий Борисов, Владимир Зайцев, Константин Хабенский, Яна Поплавская, Яна Сексте, Роза Хайруллина, Константин Фисенко и др.
В конкурсную программу категории «Игровое кино» вошли картины:
- «А» (реж. Татьяна Жукова),
- «Геннадий у аппарата» (реж. Илья Пономарев),
- «Капли дождя» (реж. Назгуль Омуржанова, Кыргызстан)
- «Кажется, навсегда» (реж. Алёна Олейник),
- «Клюква Сталина» (реж. Руслан Римович),
- «Краски меланхолии» (реж. Караш Жанышов, Кыргызстан)
- «Неошибка» (реж. Александр Ермолин),
- «Новая мама» (реж. Александр Кузовков),
- «Младший брат ангелов» (реж. Умедшо Мирзоширинов, Таджикистан),
- «Слёзы капали в Фо-Бо» (реж. Сергей Филатов),
- «Спуститься до небес» (реж. Денис Казанцев),
- «С собой» (реж. Никита Сичка)
- «Старикам тут место» (реж. Александр Гаврилов),
- «Три дня и один повод» (реж. Полина и София Набока),
- «Чикен» (реж. Анастасия Бирючева),
- «Шурик» (реж. Александр Самсонов).
Гости кинофестиваля будут в числе первых зрителей фильмов «Капли дождя», «Краски меланхолии» и «С собой».
Категория «Документальное кино» так же представлена картинами-участницами и лауреатами российских кинофестивалей. Среди них – «Послание к человеку», «Флаэртиана», Beat Film Festival, International Kurzfilmtage Winterthur (audience award), HotDocs и др.
- «Выход» (реж. Максим и Евгения Арбугаевы),
- «Зеркало заднего вида» (реж. Лидия Филиппова),
- «Клятва» (реж. Нану Тлисов)
- «Люди дела. Сеанс одновременной игры» (реж. Владимир Головнев),
- «Прикольный одинокий телец» (реж. Анастасия Завадская, Влад Баханович)
- «Профессор Гиберт» (реж. Дмитрий Семибратов)
- «Там, где наш дом: Елена Руденко» (реж. Дмитрий Квашнин),
- «У ЕҤ» (реж. Денис Шаблий)
- «Чёрный вагон» (реж. Адилет Каржоев, Кыргызстан),
- «Чудомобиль» (реж. Валентина Коровникова).
Впервые в рамках фестиваля будут представлены фильмы «Прикольный одинокий телец» и «У ЕҤ».
В этом году гости Short Film Days также в числе первых увидят работы, победившие в конкурсе документального кино «Россия – взгляд в будущее» Фонда поддержки регионального кинематографа, проведённого весной текущего года. Картины «Клятва», «Профессор Гиберт» и «Чудомобиль» вошли в конкурсную программу киносмотра.
В рамках кинофестиваля состоится спецпоказ фильма «Война и вера» (реж. Вера Водынски), поддержанного ФПРК. Фильм рассказывает о священниках, чье служение сопряжено с войной. Интервью Героя России, настоятеля храма Великомученицы Варвары и Преподобного Илии Муромца (посёлок Власиха Московской области) – протоиерея Михаила Васильева – для этого фильма стало последним в его жизни: спустя несколько дней он принял смерть на фронте. Памяти отца Михаила посвящается этот показ.
Программа «Анимационное кино» состоит из следующих работ:
- «Агент Мяу-мяу» (реж. Василиса Коробова),
- «В поисках мозга» (реж. Ксения Данилевская),
- «В поисках Черного дракона» (реж. Анастасия Бондаренко),
- «До темноты» (группа авторов, «Светлые истории»),
- «Ёжики зелёные» (реж. Эльмира Асадова),
- «Искра» (реж. Валентина Набиулина),
- «Костёр в заповеднике» (реж. Екатерина Милославская),
- «Лаборатория № 66» (реж. Юлия Ростовская (Франке)),
- «Луч» (реж. Никита Петров),
- «Лучик света» (реж. Альбина Крючкова),
- «Моё солнце» (реж. Мария Одинцова),
- «Настоящий спагетти-вестерн» (реж. Александр Александрович, Беларусь),
- «Ноги дождя» (реж. Дарья Болотникова),
- «Одинока ли Луна» (реж. Мария Лукина),
- «О кораблях и булках» (реж. Анастасия Бондаренко, Алексей Крылов),
- «Первая ссора, очередная теория, или как три человека картины друг другу испортили» (реж. Екатерина Асриева),
- «Поговори со мной» (реж. Диана Огнева),
- «Птаха» (реж. Мария Орлова),
- «Своё место» (реж. Полина Данилова),
- «СКАЗ: Песня Сирин» (реж. Матвей Лашко),
- «Тать» (реж. Екатерина Ульянова),
- «Холодает» (реж. Дарья Рязанова),
- Blue (реж. Дарья Разинкова).
Примечательно, что конкурсную программу Short Film Days вошло несколько анимационных фильмов регионального производства. «Лучик света», «О кораблях и булках», «В поисках Черного дракона» созданы авторами из Комсомольска-на-Амуре, «До темноты» – из Екатеринбурга, а фильм «Одинока ли Луна» является копродукционным проектом Хабаровска и КНР.
Подробную информацию о фильмах и их аннотации можно получить на сайте киносмотра.
Вне конкурса будут представлены программы «Параллельная реальность», «Таврида.Арт» и «Short Film Day Россия + СНГ», а также цикл документальных интервью «Лики Донбасса» Александры Франк.
Во внеконкурсные программы также вошли фильмы:
- «Администратор прощаний» (реж. Роман Свиридов),
- «Боантропия» (реж. Юрий Орлов),
- «Как с Максимом х(пип)ня случилась» (реж. Виталий Дудник),
- «Контактеры» (реж. Анастасия Воронина),
- «Красная заря» (реж. Евгений Добродонов),
- «Калачакра» (реж. Ая-Ганга Улзытуева),
- «Орнитология» (реж. Андрей Ружицкий)
- «Мой отец» (реж. Арслан Эебердыев, Туркменистан)
- «Жар-жар» (реж. Адилет Оморов, Кыргызстан)
- «В связи с малозначительностью» (реж. Амир Каракулов, Казахстан)
Традиционно помимо кинопоказов пройдут образовательные мероприятия и обсуждения профессионалов индустрии актуальных вопросов рынка короткометражного кино. Образовательная программа пройдет в креативном пространстве «СтартХаб» и Библиотеке искусств им. С.М. Эйзенштейна и будет объявлена позднее.
Награждение победителей состоится 21 декабря – в самую длинную ночь в году.
Напомним, что до 31 декабря 2022 года идёт приём заявок для площадок. Тем, кому интересно провести кинопоказы фестиваля на своих ресурсах, необходимо зарегистрироваться на платформе https://script.moviestart.ru и оставить заявку на участие. В прошлом году мероприятие проходило на более чем 1100 площадках в 70 регионах, 230 городах РФ и 25 стран мира. Кинопоказы и мероприятия фестиваля в совокупности посетило более 200 тыс. человек.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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