Объявлена конкурсная программа Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино»

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Объявлена программа Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days), который пройдёт 14-21 декабря в Москве. «Эхо» киносмотра продлится до 15 февраля 2023 года. Фестиваль проводится продюсерским центром «Мувистарт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и Союза кинематографистов России.

Напомним, что жюри будет оценивать работы, снятые за последние два года, в трёх категориях – «Анимационное кино», «Документальное кино», «Игровое кино». Общий призовой фонд составляет два миллиона рублей.

Всего на участие в смотре было прислано 643 заявки из одиннадцати стран ближнего зарубежья, Европы и Азии. В их числе – Беларусь, Великобритания, Иран, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Украина и Франция. В этом году пристальное внимание отборщики уделили картинам, снятым в странах ближнего зарубежья.

В конкурсной программе примут участие 49 фильмов из шести стран мира (РФ, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, а также копродукция РФ-КНР), из них – девять премьер. Вне конкурса будет представлено 12 фильмов из России, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана, а также фильмы арт-кластера «Таврида».

Основная площадка кинопоказов – кинотеатр «Иллюзион». Образовательные программы пройдут в Библиотеке искусств им. С.М. Эйзенштейна и Центральном Доме кинематографистов.

В кинотеатре «Иллюзион» 16 декабря на открытии киносмотра будет показан документальный альманах Андрея Богатырёва «Дом в моей голове». Картина познакомит зрителей с лидером культовой рок-группы «Чайф» Владимиром Шахриным с очень неожиданной стороны: артист восстановил и трепетно хранит историю своего рода – купеческой семьи Шахриных, происходящей из уральского города Куртамыша, в котором сохранился дом предков музыканта. Теперь это краеведческий музей, который помог отреставрировать сам Шахрин. Фильм даст почву для размышлений над такими понятиями, как дом и семья.

«Я очень рад принять участие в кинофестивале Short Film Days, особенно приятно, что организаторы выбрали мою картину в качестве фильма открытия. Это история про то, как важно, помимо успеха и профессиональной самореализации, найти путь к себе и иметь возможность получить знания о своей семье, своём роде. Надеюсь, что фильм будет тепло воспринят аудиторией, а конкурсантам желаю не только творческих побед на фестивале и в кино, но и быть самими собой», – отметил Андрей Богатырёв.

В картине также участвуют звёзды российского рока и кино – Иван Охлобыстин, Владимир Бегунов, Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев и т.д. «Дом в моей голове» снят при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК).

Конкурсную и внеконкурсную программы составили фильмы-участники крупнейших международных и российских кинофестивалей – ММКФ, Busan International Film Festival (Южная Корея), Short to the point (Румыния) и др., а также победители Всероссийского питчинга дебютантов.

Категорию «Игровое кино» составили 16 фильмов с участием знаменитых российских актёров. В их числе – Юрий Борисов, Владимир Зайцев, Константин Хабенский, Яна Поплавская, Яна Сексте, Роза Хайруллина, Константин Фисенко и др.

В конкурсную программу категории «Игровое кино» вошли картины:

  • «А» (реж. Татьяна Жукова),
  • «Геннадий у аппарата» (реж. Илья Пономарев),
  • «Капли дождя» (реж. Назгуль Омуржанова, Кыргызстан)
  • «Кажется, навсегда» (реж. Алёна Олейник),
  • «Клюква Сталина» (реж. Руслан Римович),
  • «Краски меланхолии» (реж. Караш Жанышов, Кыргызстан)
  • «Неошибка» (реж. Александр Ермолин),
  • «Новая мама» (реж. Александр Кузовков),
  • «Младший брат ангелов» (реж. Умедшо Мирзоширинов, Таджикистан),
  • «Слёзы капали в Фо-Бо» (реж. Сергей Филатов),
  • «Спуститься до небес» (реж. Денис Казанцев),
  • «С собой» (реж. Никита Сичка)
  • «Старикам тут место» (реж. Александр Гаврилов),
  • «Три дня и один повод» (реж. Полина и София Набока),
  • «Чикен» (реж. Анастасия Бирючева),
  • «Шурик» (реж. Александр Самсонов).

Гости кинофестиваля будут в числе первых зрителей фильмов «Капли дождя», «Краски меланхолии» и «С собой».

Категория «Документальное кино» так же представлена картинами-участницами и лауреатами российских кинофестивалей. Среди них – «Послание к человеку», «Флаэртиана», Beat Film Festival, International Kurzfilmtage Winterthur (audience award), HotDocs и др.

  • «Выход» (реж. Максим и Евгения Арбугаевы),
  • «Зеркало заднего вида» (реж. Лидия Филиппова),
  • «Клятва» (реж. Нану Тлисов)
  • «Люди дела. Сеанс одновременной игры» (реж. Владимир Головнев),
  • «Прикольный одинокий телец» (реж. Анастасия Завадская, Влад Баханович)
  • «Профессор Гиберт» (реж. Дмитрий Семибратов)
  • «Там, где наш дом: Елена Руденко» (реж. Дмитрий Квашнин),
  • «У ЕҤ» (реж. Денис Шаблий)
  • «Чёрный вагон» (реж. Адилет Каржоев, Кыргызстан),
  • «Чудомобиль» (реж. Валентина Коровникова).

Впервые в рамках фестиваля будут представлены фильмы «Прикольный одинокий телец» и «У ЕҤ».

В этом году гости Short Film Days также в числе первых увидят работы, победившие в конкурсе документального кино «Россия – взгляд в будущее» Фонда поддержки регионального кинематографа, проведённого весной текущего года. Картины «Клятва», «Профессор Гиберт» и «Чудомобиль» вошли в конкурсную программу киносмотра.

В рамках кинофестиваля состоится спецпоказ фильма «Война и вера» (реж. Вера Водынски), поддержанного ФПРК. Фильм рассказывает о священниках, чье служение сопряжено с войной. Интервью Героя России, настоятеля храма Великомученицы Варвары и Преподобного Илии Муромца (посёлок Власиха Московской области) – протоиерея Михаила Васильева – для этого фильма стало последним в его жизни: спустя несколько дней он принял смерть на фронте. Памяти отца Михаила посвящается этот показ.

Программа «Анимационное кино» состоит из следующих работ:

  • «Агент Мяу-мяу» (реж. Василиса Коробова),
  • «В поисках мозга» (реж. Ксения Данилевская),
  • «В поисках Черного дракона» (реж. Анастасия Бондаренко),
  • «До темноты» (группа авторов, «Светлые истории»),
  • «Ёжики зелёные» (реж. Эльмира Асадова),
  • «Искра» (реж. Валентина Набиулина),
  • «Костёр в заповеднике» (реж. Екатерина Милославская),
  • «Лаборатория № 66» (реж. Юлия Ростовская (Франке)),
  • «Луч» (реж. Никита Петров),
  • «Лучик света» (реж. Альбина Крючкова),
  • «Моё солнце» (реж. Мария Одинцова),
  • «Настоящий спагетти-вестерн» (реж. Александр Александрович, Беларусь),
  • «Ноги дождя» (реж. Дарья Болотникова),
  • «Одинока ли Луна» (реж. Мария Лукина),
  • «О кораблях и булках» (реж. Анастасия Бондаренко, Алексей Крылов),
  • «Первая ссора, очередная теория, или как три человека картины друг другу испортили» (реж. Екатерина Асриева),
  • «Поговори со мной» (реж. Диана Огнева),
  • «Птаха» (реж. Мария Орлова),
  • «Своё место» (реж. Полина Данилова),
  • «СКАЗ: Песня Сирин» (реж. Матвей Лашко),
  • «Тать» (реж. Екатерина Ульянова),
  • «Холодает» (реж. Дарья Рязанова),
  • Blue (реж. Дарья Разинкова).

Примечательно, что конкурсную программу Short Film Days вошло несколько анимационных фильмов регионального производства. «Лучик света», «О кораблях и булках», «В поисках Черного дракона» созданы авторами из Комсомольска-на-Амуре, «До темноты» – из Екатеринбурга, а фильм «Одинока ли Луна» является копродукционным проектом Хабаровска и КНР.

Подробную информацию о фильмах и их аннотации можно получить на сайте киносмотра.

Вне конкурса будут представлены программы «Параллельная реальность», «Таврида.Арт» и «Short Film Day Россия + СНГ», а также цикл документальных интервью «Лики Донбасса» Александры Франк.

Во внеконкурсные программы также вошли фильмы:

  • «Администратор прощаний» (реж. Роман Свиридов),
  • «Боантропия» (реж. Юрий Орлов),
  • «Как с Максимом х(пип)ня случилась» (реж. Виталий Дудник),
  • «Контактеры» (реж. Анастасия Воронина),
  • «Красная заря» (реж. Евгений Добродонов),
  • «Калачакра» (реж. Ая-Ганга Улзытуева),
  • «Орнитология» (реж. Андрей Ружицкий)
  • «Мой отец» (реж. Арслан Эебердыев, Туркменистан)
  • «Жар-жар» (реж. Адилет Оморов, Кыргызстан)
  • «В связи с малозначительностью» (реж. Амир Каракулов, Казахстан)

Традиционно помимо кинопоказов пройдут образовательные мероприятия и обсуждения профессионалов индустрии актуальных вопросов рынка короткометражного кино. Образовательная программа пройдет в креативном пространстве «СтартХаб» и Библиотеке искусств им. С.М. Эйзенштейна и будет объявлена позднее.

Награждение победителей состоится 21 декабря – в самую длинную ночь в году.

Напомним, что до 31 декабря 2022 года идёт приём заявок для площадок. Тем, кому интересно провести кинопоказы фестиваля на своих ресурсах, необходимо зарегистрироваться на платформе https://script.moviestart.ru и оставить заявку на участие. В прошлом году мероприятие проходило на более чем 1100 площадках в 70 регионах, 230 городах РФ и 25 стран мира. Кинопоказы и мероприятия фестиваля в совокупности посетило более 200 тыс. человек.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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