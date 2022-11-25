Объявлена конкурсная программа Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино»

Объявлена программа Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days), который пройдёт 14-21 декабря в Москве. «Эхо» киносмотра продлится до 15 февраля 2023 года. Фестиваль проводится продюсерским центром «Мувистарт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и Союза кинематографистов России.

Напомним, что жюри будет оценивать работы, снятые за последние два года, в трёх категориях – «Анимационное кино», «Документальное кино», «Игровое кино». Общий призовой фонд составляет два миллиона рублей.

Всего на участие в смотре было прислано 643 заявки из одиннадцати стран ближнего зарубежья, Европы и Азии. В их числе – Беларусь, Великобритания, Иран, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Украина и Франция. В этом году пристальное внимание отборщики уделили картинам, снятым в странах ближнего зарубежья.

В конкурсной программе примут участие 49 фильмов из шести стран мира (РФ, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, а также копродукция РФ-КНР), из них – девять премьер. Вне конкурса будет представлено 12 фильмов из России, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана, а также фильмы арт-кластера «Таврида».

Основная площадка кинопоказов – кинотеатр «Иллюзион». Образовательные программы пройдут в Библиотеке искусств им. С.М. Эйзенштейна и Центральном Доме кинематографистов.

В кинотеатре «Иллюзион» 16 декабря на открытии киносмотра будет показан документальный альманах Андрея Богатырёва «Дом в моей голове». Картина познакомит зрителей с лидером культовой рок-группы «Чайф» Владимиром Шахриным с очень неожиданной стороны: артист восстановил и трепетно хранит историю своего рода – купеческой семьи Шахриных, происходящей из уральского города Куртамыша, в котором сохранился дом предков музыканта. Теперь это краеведческий музей, который помог отреставрировать сам Шахрин. Фильм даст почву для размышлений над такими понятиями, как дом и семья.

«Я очень рад принять участие в кинофестивале Short Film Days, особенно приятно, что организаторы выбрали мою картину в качестве фильма открытия. Это история про то, как важно, помимо успеха и профессиональной самореализации, найти путь к себе и иметь возможность получить знания о своей семье, своём роде. Надеюсь, что фильм будет тепло воспринят аудиторией, а конкурсантам желаю не только творческих побед на фестивале и в кино, но и быть самими собой», – отметил Андрей Богатырёв.

В картине также участвуют звёзды российского рока и кино – Иван Охлобыстин, Владимир Бегунов, Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев и т.д. «Дом в моей голове» снят при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК).

Конкурсную и внеконкурсную программы составили фильмы-участники крупнейших международных и российских кинофестивалей – ММКФ, Busan International Film Festival (Южная Корея), Short to the point (Румыния) и др., а также победители Всероссийского питчинга дебютантов.

Категорию «Игровое кино» составили 16 фильмов с участием знаменитых российских актёров. В их числе – Юрий Борисов, Владимир Зайцев, Константин Хабенский, Яна Поплавская, Яна Сексте, Роза Хайруллина, Константин Фисенко и др.

В конкурсную программу категории «Игровое кино» вошли картины:

«А» (реж. Татьяна Жукова),

«Геннадий у аппарата» (реж. Илья Пономарев),

«Капли дождя» (реж. Назгуль Омуржанова, Кыргызстан)

«Кажется, навсегда» (реж. Алёна Олейник),

«Клюква Сталина» (реж. Руслан Римович),

«Краски меланхолии» (реж. Караш Жанышов, Кыргызстан)

«Неошибка» (реж. Александр Ермолин),

«Новая мама» (реж. Александр Кузовков),

«Младший брат ангелов» (реж. Умедшо Мирзоширинов, Таджикистан),

«Слёзы капали в Фо-Бо» (реж. Сергей Филатов),

«Спуститься до небес» (реж. Денис Казанцев),

«С собой» (реж. Никита Сичка)

«Старикам тут место» (реж. Александр Гаврилов),

«Три дня и один повод» (реж. Полина и София Набока),

«Чикен» (реж. Анастасия Бирючева),

«Шурик» (реж. Александр Самсонов).

Гости кинофестиваля будут в числе первых зрителей фильмов «Капли дождя», «Краски меланхолии» и «С собой».

Категория «Документальное кино» так же представлена картинами-участницами и лауреатами российских кинофестивалей. Среди них – «Послание к человеку», «Флаэртиана», Beat Film Festival, International Kurzfilmtage Winterthur (audience award), HotDocs и др.

«Выход» (реж. Максим и Евгения Арбугаевы),

«Зеркало заднего вида» (реж. Лидия Филиппова),

«Клятва» (реж. Нану Тлисов)

«Люди дела. Сеанс одновременной игры» (реж. Владимир Головнев),

«Прикольный одинокий телец» (реж. Анастасия Завадская, Влад Баханович)

«Профессор Гиберт» (реж. Дмитрий Семибратов)

«Там, где наш дом: Елена Руденко» (реж. Дмитрий Квашнин),

«У ЕҤ» (реж. Денис Шаблий)

«Чёрный вагон» (реж. Адилет Каржоев, Кыргызстан),

«Чудомобиль» (реж. Валентина Коровникова).

Впервые в рамках фестиваля будут представлены фильмы «Прикольный одинокий телец» и «У ЕҤ».

В этом году гости Short Film Days также в числе первых увидят работы, победившие в конкурсе документального кино «Россия – взгляд в будущее» Фонда поддержки регионального кинематографа, проведённого весной текущего года. Картины «Клятва», «Профессор Гиберт» и «Чудомобиль» вошли в конкурсную программу киносмотра.

В рамках кинофестиваля состоится спецпоказ фильма «Война и вера» (реж. Вера Водынски), поддержанного ФПРК. Фильм рассказывает о священниках, чье служение сопряжено с войной. Интервью Героя России, настоятеля храма Великомученицы Варвары и Преподобного Илии Муромца (посёлок Власиха Московской области) – протоиерея Михаила Васильева – для этого фильма стало последним в его жизни: спустя несколько дней он принял смерть на фронте. Памяти отца Михаила посвящается этот показ.

Программа «Анимационное кино» состоит из следующих работ:

«Агент Мяу-мяу» (реж. Василиса Коробова),

«В поисках мозга» (реж. Ксения Данилевская),

«В поисках Черного дракона» (реж. Анастасия Бондаренко),

«До темноты» (группа авторов, «Светлые истории»),

«Ёжики зелёные» (реж. Эльмира Асадова),

«Искра» (реж. Валентина Набиулина),

«Костёр в заповеднике» (реж. Екатерина Милославская),

«Лаборатория № 66» (реж. Юлия Ростовская (Франке)),

«Луч» (реж. Никита Петров),

«Лучик света» (реж. Альбина Крючкова),

«Моё солнце» (реж. Мария Одинцова),

«Настоящий спагетти-вестерн» (реж. Александр Александрович, Беларусь),

«Ноги дождя» (реж. Дарья Болотникова),

«Одинока ли Луна» (реж. Мария Лукина),

«О кораблях и булках» (реж. Анастасия Бондаренко, Алексей Крылов),

«Первая ссора, очередная теория, или как три человека картины друг другу испортили» (реж. Екатерина Асриева),

«Поговори со мной» (реж. Диана Огнева),

«Птаха» (реж. Мария Орлова),

«Своё место» (реж. Полина Данилова),

«СКАЗ: Песня Сирин» (реж. Матвей Лашко),

«Тать» (реж. Екатерина Ульянова),

«Холодает» (реж. Дарья Рязанова),

Blue (реж. Дарья Разинкова).

Примечательно, что конкурсную программу Short Film Days вошло несколько анимационных фильмов регионального производства. «Лучик света», «О кораблях и булках», «В поисках Черного дракона» созданы авторами из Комсомольска-на-Амуре, «До темноты» – из Екатеринбурга, а фильм «Одинока ли Луна» является копродукционным проектом Хабаровска и КНР.

Подробную информацию о фильмах и их аннотации можно получить на сайте киносмотра.

Вне конкурса будут представлены программы «Параллельная реальность», «Таврида.Арт» и «Short Film Day Россия + СНГ», а также цикл документальных интервью «Лики Донбасса» Александры Франк.

Во внеконкурсные программы также вошли фильмы:

«Администратор прощаний» (реж. Роман Свиридов),

«Боантропия» (реж. Юрий Орлов),

«Как с Максимом х(пип)ня случилась» (реж. Виталий Дудник),

«Контактеры» (реж. Анастасия Воронина),

«Красная заря» (реж. Евгений Добродонов),

«Калачакра» (реж. Ая-Ганга Улзытуева),

«Орнитология» (реж. Андрей Ружицкий)

«Мой отец» (реж. Арслан Эебердыев, Туркменистан)

«Жар-жар» (реж. Адилет Оморов, Кыргызстан)

«В связи с малозначительностью» (реж. Амир Каракулов, Казахстан)

Традиционно помимо кинопоказов пройдут образовательные мероприятия и обсуждения профессионалов индустрии актуальных вопросов рынка короткометражного кино. Образовательная программа пройдет в креативном пространстве «СтартХаб» и Библиотеке искусств им. С.М. Эйзенштейна и будет объявлена позднее.

Награждение победителей состоится 21 декабря – в самую длинную ночь в году.

Напомним, что до 31 декабря 2022 года идёт приём заявок для площадок. Тем, кому интересно провести кинопоказы фестиваля на своих ресурсах, необходимо зарегистрироваться на платформе https://script.moviestart.ru и оставить заявку на участие. В прошлом году мероприятие проходило на более чем 1100 площадках в 70 регионах, 230 городах РФ и 25 стран мира. Кинопоказы и мероприятия фестиваля в совокупности посетило более 200 тыс. человек.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.