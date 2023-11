Российская и советская музыка в мировом кино

Успех любого фильма зависит от множества факторов, и одним из ключевых является грамотно подобранная музыка. Саундтрек не только создает атмосферу и подчеркивает повороты сюжета, но и раскрывает характеры и эмоции героев. При этом можно без всякого преувеличения утверждать, что творчество российских композиторов помогло обрести счастливую судьбу сотням зарубежных картин.

Наша классика в тренде

Русская классическая музыка всегда была востребована за рубежом. Творения российских музыкальных классиков можно обнаружить в американском и европейском кино самых разных жанров и направлений. Например, музыка Михаила Глинки впервые использовалась в зарубежном кино в фильме «Анна Каренина» с бесподобной Вивьен Ли (1948), а его гениальная «Камаринская», навеянная почти два века назад русской плясовой, звучит и в XXI веке — в финале комедийно-драматического фильма американского режиссера Уэса Андерсона «Отель “Гранд Будапешт”» (2014).

Выбор обладателя пяти «Оскаров» Дэвида Лина в «Докторе Живаго» (1965) — произведения Сергея Рахманинова. Вуди Аллен известен как фанат джаза, однако в своей картине «Любовь и смерть» (1975) отдал предпочтение музыке Сергея Прокофьева.

В «Онегине» (1999) с Лив Тайлер и Рэйфом Файнсом — вероятно, в поисках наиболее ярких художественных приемов для раскрытия секретов русской души — Ольга и Ленский исполняют песню Исаака Дунаевского «Ой, цветет калина». Английского режиссера Марту Файнс, видимо, не смутило, что песня была написана для любимого фильма Иосифа Сталина «Кубанские казаки».

В «Убить Билла» (2003) Квентина Тарантино органично вписался «Полет шмеля» Николая Римского-Корсакова, а в «Подручного Хадсакера» (1994) братьев Коэн — «Танец с саблями» Арама Хачатуряна. Адажио из балета «Спартак» Хачатуряна звучит в любовных сценах фильма 1968 года «Майерлин» Теренса Янга с Омаром Шарифом и Катрин Денёв в главных ролях.

«Вальс № 2» из сюиты Дмитрия Шостаковича украсил саундтрек фильма Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999), а студия Disney создала полноценную мультипликационную экранизацию симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк» (1946).

«Полюшко-поле» трех континентов

Но не классикой единой. Одним из самых ярких примеров использования в кино популярной музыки советских композиторов стала судьба песни «Полюшко-поле», написанной Львом Книппером в 1933 году.

После того как ее широко использовали в сатирических вариациях на тему холодной войны, она неожиданно стала популярной на Западе, ее исполняли в собственной аранжировке группы Jefferson Airplane и Blackmore’s Night.

Мелодия из «Полюшко-поле» появилась и в саундтреке документального сериала о природе Майкла Пэйлина (1992–1997), и в титрах фильма Аки Каурисмяки «Ленинградские ковбои едут в Америку» (1989).

Именно с нее начинается и хит Роберта Земекиса «Изгой» (2000) с Томом Хэнксом: мальчик Коля бежит через всю Москву с посылкой почтовой службы FedEx под мышкой под фонограмму хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

t.A.T.u. не догонят

Есть и более современные примеры. Дуэт t.A.T.u. стал за рубежом едва ли не самой популярной российской группой за всю историю отечественной поп-музыки. В начале 2000-х треки t.A.T.u. были на вершине мировых хит-парадов, клипы ротировались на MTV в США и Великобритании. Юлия Волкова и Лена Катина выступали на церемонии вручения премии журнала Billboard.

Интерес к эпатажному женскому дуэту проявили и иностранные режиссеры. Например, в финальной сцене фильма «Кодекс вора» (2008) герои Антонио Бандераса и Рады Митчелл целуются под аккомпанемент англоязычной версии песни «Нас не догонят». В британской романтической комедии «Бойфренд из будущего» (2013) на вечеринке играет другой хит группы — «Я сошла с ума», а во втором сезоне сериала «Сплетница» (2021–2023) Дженни Хамфри танцует с друзьями под кавер-версию песни группы The Smiths «How Soon Is Now» в исполнении t.A.T.u.

«Ленинград»... с Аркадием Северным

t.A.T.u. не единственная российская группа, засветившаяся в зарубежном кино. В приключенческой трагикомедии «Свет вокруг» (другое название «И всё осветилось») (2005), снятой по книге Джонатана Сафрана Фоера «Полная иллюминация», звучит песня родоначальника русского шансона Аркадия Северного «Здравствуйте, мое почтение» и три хита группы «Ленинград»: «Маленький мальчик», «Дикий мужчина» и «Звезда рок-н-ролла». При этом одного из героев фильма играет солист мультинациональной группы Gogol Bordello Евгений Гудзь.

Другой трек питерской команды во главе с Сергеем Шнуровым — «Ласточка» — используется в новозеландском фильме Джемейна Клемента и Тайки Вайтити «Реальные упыри» (2014), а также в американском сериале-ремейке «Чем мы заняты в тени» (2019). Эта песня успешно вписалась в атмосферу абсурда, воссозданного на экране.

Роялти Рахманинова

Случались при использовании музыки российских композиторов и казусы. Многие помнят знаменитый эпизод из сериала «Бойфренд из будущего» (2013), где героиня подпевает хиту All By Myself, проводя Рождество в одиночестве, но не все знают, что эта песня сочинена по мотивам 2-го фортепианного концерта Сергея Рахманинова.

Автором переработанной композиции объявил себя Эрик Кармен, который впервые исполнил ее в 1976 году. Вот только он сильно ошибся, посчитав, что музыка Рахманинова уже стала общественным достоянием. До суда, впрочем, дело не дошло. Заключив мировое соглашение с наследниками великого русского композитора, Кармен выплатил им 12% роялти и включил Сергея Рахманинова в соавторы сингла.

И это были весомые деньги: песня стала популярной и в 1976 году три недели занимала второе место в чарте Billboard Hot 100. Более того, в 1996-м свою версию хита представила Селин Дион, и на этот раз композиция оказалась на четвертой строчке Billboard.

«Вижу пламя в вас я победное»

Каких бы жанров и направлений музыку вы ни любили, можно вспомнить примеры ее использования.

Если говорить о роке, то, скажем, песня «Спокойная ночь» группы «Кино» звучит в дебютном фильме Софи Бартез «Замерзшие души» (2009) о пересадке человеческих душ. Если о поп-хитах, то песню группы Serebro «Mi Mi Mi» включили в саундтрек комедии «Шпион» (2015) с Мелиссой Маккарти, Джудом Лоу и Джейсоном Стэйтемом.

Пригодились русские романсы! Один из самых известных в мире — «Очи черные» — пришелся по душе Дэвиду Кроненбергу, который взял «Очи» в свою картину «Порок на экспорт» (2007), ставшую экскурсом в будни русской мафии.

Где еще звучит наша музыка, можно перечислять до бесконечности, и этот обзор не претендует на полноту. Так что даже при явном желании поставить под сомнение значение российской музыки для зарубежного кино ее признание состоялось и отмечено в мировой культуре: это всеобщее достояние с богатым прошлым, настоящим и, безусловно, грандиозным потенциалом на будущее.

Материал предоставлен журналом «Кинорепортер» для АртМосковии