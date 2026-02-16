Оплата публикаций

В Египте открылась выставка Музея Победы

By T1
98
воин победитель
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

В Русском доме в Каире (Египет) представят выставку Музея Победы «Воин-победитель», посвящённую подвигу советского солдата. Открытие приурочено ко Дню защитника Отечества.

«Художественная экспозиция раскрывает образ советского солдата-победителя времен Великой Отечественной войны», — подчеркнули в Музее Победы.

Выставка «Воин-Победитель» создана на основе фондовых коллекций Музея Победы. В планшетной экспозиции представлены агитационные плакаты времен Великой Отечественной войны. Их создали лучшие советские художники той эпохи: Ираклий Тоидзе, Алексей Кокорекин, Виктор Иванов, Виктор Корецкий и другие. Агитационная графика стала ярким символом эпохи военного времени.

«Плакаты били по врагу сильными и безжалостными ударами, воодушевляли советских людей на самоотверженную борьбу с нацизмом», — отметили в Музее Победы.

Посетителям выставки представлено около 50 самых известных агитплакатов, созданных в 1941-1945 годах.

Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

