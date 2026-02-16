«Комедия под колпаком»: британский актёр Джон Клиз объявил войну BBC

Легендарный британский комик Джон Клиз, чье имя неразрывно связано с культовыми «Монти Пайтон» и сериалом «Башни Фолти», громко хлопнул дверью в студии Британской вещательной корпорации. На фестивале комедии в Бристоле и в последующих интервью мэтр публично отрёкся от сотрудничества с BBC, заявив, что больше не намерен работать с «дядей Би-би-си». Этот демарш — не просто каприз ветерана, а симптом глубокого кризиса, поразившего, по мнению Клиза, британскую комедийную школу.

Критика в адрес корпорации прозвучала более чем уничижительно. Клиз обвинил руководство BBC в бездарности и отсутствии творческого видения. По его словам, нынешняя система производства комедий превратилась в бюрократическую машину, где ключевую роль играют комитеты и бесконечные согласования. Этот «конвейер» безжалостно выхолащивает дерзкий и оригинальный юмор, который когда-то составлял славу британского телевидения. Результат, с горечью констатирует комик, плачевен: эпоха по-настоящему смешных ситкомов осталась в прошлом, уступив место пресному и безопасному контенту.

Однако за фасадом личных обид Клиса скрывается более масштабная претензия к индустрии в целом. Он сетует на утрату той самой творческой свободы, что царила на телевидении полвека назад. Сегодня, чтобы пробиться к зрителю, авторам приходится продираться сквозь многослойные фильтры чиновников от юмора, которые с легкостью вырезают из сценариев всё острое, нестандартное и живое. В такой атмосфере гиперконтроля, убежден Клиз, даже признанные мастера чувствуют себя скованными, а их талант оказывается заложником формулы, а не вдохновения.

Заявление Клиза раскололо публику и критиков на два лагеря, спровоцировав бурную дискуссию о миссии общественного вещателя. Одни согласны: в погоне за рейтингами и политкорректностью мейнстрим действительно утратил способность смешить, уйдя в мелкотемье. Другие парируют: BBC и сегодня производит массу популярного контента, который адресован новой аудитории с иными запросами.

Как бы то ни было, пылкая филиппика Джона Клиза в адрес бывшего работодателя вновь вскрыла старые раны британской комедии. Она заставила говорить о вечном: возможно ли подчинить творчество бюрократическому протоколу, и главное — выживет ли искусство смешить, если его лишить права на риск?

Источник, фото: @ImtiazMahmood