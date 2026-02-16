В Сербии стартовали съемки «Альпийской баллады»

В Сербии стартовали съемки военного боевика «Альпийская баллада» с Иваном Янковским, Милошем Биковичем, Дениз Сардиско и Петаром Зекавицей в главных ролях. Это история о любви, ради которой стоит выжить вопреки всему. Режиссёр-постановщик Андрей Богатырёв («Красный призрак», «Вампиры средней полосы», «Золото Умальты»). Оператор – Сергей Мачильский («В движении», «Первый на Олимпе», «Кракен»).

Фильм по мотивам культовой одноименной повести Василя Быкова (переведена более чем на 50 языков). Сценарий – Светлана Штеба («Втроем», «Поехавшая») при участии сербского драматурга Небойши Ромцевича («Балканский рубеж»).

Также в кастинге: Стефан Капичич, известный миллионам зрителей по франшизе «Дэдпул», Ростислав Бершауэр («Хирург», «Золотое дно»), Дана Агишева («Елена», «Обитаемый остров»), Дирк Мартенс («Берлин, я люблю тебя», «Про людей и про войну»).

1943 год. Советский солдат Иван (Иван Янковский) бежит из лагеря смерти, расположенного в итальянских Альпах. Однако, его планы нарушают два неожиданных попутчика: знаменитая немецкая кинозвезда Дитер Шульце (Милош Бикович) и итальянская антифашистка Джулия (Дениз Сардиско). Три дня, полные опасностей, испытаний и вспыхнувшей между беглецами любви, бросающей вызов войне, на фоне захватывающих пейзажей итальянских Альп.

— Был долгий период препродакшена, который позволил максимально подготовиться к съемкам. Звезды сошлись: мы зашли в основной этап съемок с амбициозным и талантливым режиссером-постановщиком Андреем Богатыревым, ярко проявившим себя в кассовом блокбастере «Красный призрак», и идеальным главным героем — звездой российского кино Иваном Янковским. К проекту присоединился известный российский оператор Сергей Мачильский, снявший такие хиты, как «В движении», «Кракен» и «Первый на Олимпе», — говорит продюсер фильма Екатерина Филиппова.

Фильм «Альпийская баллада» стал первой официальной российско-сербской копродукцией.