Российский музыкальный союз, «Царицыно» и Российский еврейский конгресс представляют четвертый концерт цикла «Книга книг»

Российский музыкальный союз и сообщество Musica Grande при поддержке Музея-заповедника «Царицыно» и Благотворительного фонда «Российский еврейский конгресс» организуют уникальный творческий проект «Книга книг». В рамках проекта, ставшего победителем конкурса грантов РЕК «Событие», в Москве пройдут пять концертов. Цикл музыкальных вечеров стартовал в ноябре. 18 февраля 2022 года зрителей ждет четвертый концерт – «Страстной».

Концерты-лекции проводятся раз в месяц в Музее-заповеднике «Царицыно». Все они объединены текстами Библии – древнейшей и самой распространенной книги на Земле, утверждающей основы христианского мировоззрения и миропонимания. Цикл концертов «Книга книг» можно назвать музыкальным обрамлением библейских сюжетов и текстов: каждый концерт посвящен разным эпохам и музыкальным стилям, определившим духовное и культурное развитие многих народов. Выступления дополняют небольшие исторические экскурсы.

В программе четвертого концерта – «Erbarme dich, mein gott…» из «Страстей по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха, третья часть Сонаты для скрипки и виолончели Софии Губайдулиной, фрагменты из «Семи слов Спасителя на кресте» Йозефа Гайдна и другие произведения. Музыка прозвучит в исполнении участников сообщества Musica Grande. На сцену в этот вечер выйдут Валерия Головко (сопрано), Надежда Панферова (меццо-сопрано), Мария Ходина (скрипка), Анастасия Анисимова (скрипка), Вячеслав Гребенников (альт), Надежда Гребенникова (виолончель) и Борис Давидюк (орган). Ведущей выступит музыковед, руководитель проекта Musica Grande Элеонора Красовская.

Концерт пройдет 18 февраля в Атриуме Хлебного дома Музея-заповедника «Царицыно».

Начало в 18:00. Вход свободный, необходимо предъявить QR-код.

Онлайн-трансляцию вечера можно будет посмотреть на портале «Культура.РФ» и на сайте Российского музыкального союза.

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