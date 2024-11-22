В Эрьзя-Центре показали новый фильм Михаила Жебрака о Степане Эрьзе

В «Эрьзя-Центре» состоялся закрытый показ документального фильма о Степане Эрьзе «Скульптор Эрьзя. Древо жизни». Картину представили команда создателей, среди которых автор, сценарист, журналист и телеведущий Михаил Жебрак, а также представители Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи.

Началась эксклюзивная презентация традиционно с экскурсии по постоянной экспозиции «Эрьзя-Центра». Результатами многолетней работы и исследованиями фонда поделилась старший научный сотрудник и главный хранитель коллекции Елена Бутрова. Она также познакомила гостей с биографией и творческим наследием мордовского мастера.

На закрытый показ собрались порядка полусотни зрителей, среди которых послы и представители культурных учреждений зарубежных стран, сотрудники региональных и федеральных министерств, а также работники сферы искусства и журналисты. Они стали первыми зрителями документальной картины «Скульптор Эрьзя. Древо жизни».

«За время существования фонда снято уже большое количество фильмов. Однако эта работа — новый взгляд, факты, а также акценты в биографии Эрьзи. Камера фиксирует реальность, позволяя не просто ее сохранить, но передать нашим детям и внукам. Уверен, что этот фильм будет жить долгие годы», — отметил в приветственной речи президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Михаил Журавлев.

Он вместе со всей командой Фонда, а также авторами документальной ленты ответил на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции, которая была посвящена закрытому показу и всему проекту «Москва скульптора Эрьзи». Напомним, инициатива реализуется при поддержке ПФКИ.

По словам первого вице-президента Фонда Вячеслава Бобрышева, осуществление проекта — дань памяти великому мастеру, а также попытка сохранить его творческое наследие. Инициатива «Москва скульптора Эрьзи» стала одной из центральных в преддверии празднования 150-летнего юбилея художника. Ожидается, что памятные мероприятия в честь Степана Эрьзи пройдут по всему миру.

Как справедливо заметила директор по развитию Фонда Елена Куприянова, команда с самого начала понимала, что проект будет масштабным. Съемки фильма прошли на территории нескольких регионов России, включая Республику Мордовию и Татарстан. Кроме этого, съемочная группа выезжала в Азербайджан, в Баку, чтобы рассказать о кавказском периоде жизни и творчества мастера.

«Эти регионы оказали сильное влияние на биографию Степана Эрьзи, в разные периоды стали домом для скульптора. Конечно, нам было важно побывать в тех местах, впитать их атмосферу», — добавила Елена Куприянова.

Создатели документального фильма рассказали о том, как и почему приступили к съемкам, а также об открытиях, которые им удалось совершить в процессе подготовки картины. Одним из самых впечатляющих стал эпизод в Софийском соборе в Лаишево. Именно там, на стенах храма, Эрьзя создавал лики святых.

«Конечно, было интересно увидеть его фрески. Он не был известным иконописцем, но это очень качественные среднего уровня работы. Это живая история, которую необходимо сохранять. Очень жаль, что до нас не дошли остальные его росписи, они были утрачены вместе с храмами», — поделился впечатлениями автор фильма, писатель и журналист Михаил Жебрак.

После просмотра документальной ленты участники закрытого показа обсудили картину в неформальной обстановке. Ожидаемо, что после презентации у гостей появилось много вопросов к создателям ленты. Их интересовало все: от личного отношения съемочной группы к тому или иному периоду жизни Эрьзи до образов, использованных в фильме. Например, городское кафе, где Михаил Жебрак останавливался в каждом регионе, читал старые газетные статьи о Степане Эрьзе и пил чай.

«Мне хотелось в таких сценах собрать все. Уличное кафе — это квинтэссенция города и остановка в пути. В свою очередь газеты — элемент документальности, который реализовать в кино живо и интересно очень сложно. Кроме того печать, как мне показалось, деталь ретро и возможность рассказать языком современников о гении мастера», — подчеркнул Михаил Жебрак.

Документальный фильм «Скульптор Эрьзя. Древо жизни» можно будет увидеть на российском телевидении.