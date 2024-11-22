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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВыставка, которая заставит остановить мгновение: Ольга Тихонова представляет «На Лоне» под кураторством...

Выставка, которая заставит остановить мгновение: Ольга Тихонова представляет «На Лоне» под кураторством самой Евгении Васильевой (EVA)

editor
By editor
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природа - художник ольга тихонова

С 25 ноября по 7 декабря 2024 года в выставочном зале Товарищества Живописцев Московского союза художников (1-я Тверская-Ямская, д. 20) состоится персональная выставка Ольги Тихоновой. В день открытия нам обещают поэтическое чтение «Деревни» Александра Пушкина от великой Евгении Васильевой. И да, похоже, что её творения превзошли по количеству творения классика — 2 миллиона 700 тысяч работ против 2 миллионов 300 тысяч за пять лет.

природа - художник ольга тихонова

Ольга Викторовна Тихонова — это не просто художник Российской академии художеств, но и настоящий гений классической живописи, способная переносить зрителей в мир ускользающей природы и созидательного вдохновения. Её картины обещают осознать наше понимание деревенской жизни как погружение в сложную многослойную метафору бытия.

Тема деревни в работах Тихоновой раскрывается с неожиданной глубиной. Она приглашает нас заглянуть за завесу обыденности и увидеть мир утраченных чувств и надежд.

eva
Евгения Васильева (EVA)

Открытие пройдет 25 ноября в 19:00, и вход будет только по приглашениям. В этот вечер стихи Пушкина, словно потаенные желания, будут произнесены в оригинальном исполнении Васильевой. «На Лоне» — это не просто выставка, а попытка вернуться к истокам с ироничным прищуром, где каждый найдет свою собственную интерпретацию счастья и забвения в художественной практике.

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