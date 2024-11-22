Выставка, которая заставит остановить мгновение: Ольга Тихонова представляет «На Лоне» под кураторством самой Евгении Васильевой (EVA)

С 25 ноября по 7 декабря 2024 года в выставочном зале Товарищества Живописцев Московского союза художников (1-я Тверская-Ямская, д. 20) состоится персональная выставка Ольги Тихоновой. В день открытия нам обещают поэтическое чтение «Деревни» Александра Пушкина от великой Евгении Васильевой. И да, похоже, что её творения превзошли по количеству творения классика — 2 миллиона 700 тысяч работ против 2 миллионов 300 тысяч за пять лет.

Ольга Викторовна Тихонова — это не просто художник Российской академии художеств, но и настоящий гений классической живописи, способная переносить зрителей в мир ускользающей природы и созидательного вдохновения. Её картины обещают осознать наше понимание деревенской жизни как погружение в сложную многослойную метафору бытия.

Тема деревни в работах Тихоновой раскрывается с неожиданной глубиной. Она приглашает нас заглянуть за завесу обыденности и увидеть мир утраченных чувств и надежд.

Открытие пройдет 25 ноября в 19:00, и вход будет только по приглашениям. В этот вечер стихи Пушкина, словно потаенные желания, будут произнесены в оригинальном исполнении Васильевой. «На Лоне» — это не просто выставка, а попытка вернуться к истокам с ироничным прищуром, где каждый найдет свою собственную интерпретацию счастья и забвения в художественной практике.