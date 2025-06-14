В Фестивале «Моя Россия: музыкальное путешествие» приняли участие более 2 тысяч юных музыкантов!

Всероссийский фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие», стартовавший в Пскове в октябре 2024 г. в юбилейный Пушкинский год, объединил более 2 тысяч юных музыкантов из 8 городов России и завершился большим музыкальным праздником под открытым небом в Кисловодске в рамках празднования Дня русского языка и Дня рождения А.С. Пушкина 6 и 7 июня 2025 г.!

«Кисловодск не случайно был выбран финальной точкой Фестиваля – наше музыкальное путешествие двигалось с севера на юг, и в каждом из 8 городов мы старались подчеркнуть самобытность культурных традиций регионов и то, как они влияют на формирование нового поколения музыкантов. Регион Кавказских Минеральных Вод славится уникальным сплавом культур, которые со времен Пушкина вдохновляли великих русских классиков на создание литературных и музыкальных шедевров. В рамках фестивальной программы в Кисловодске в Пушкинский день мы представили многообразие культурных традиций народов России, которые объединяет великий русский язык», — отметила художественный руководитель Фестиваля, заслуженная артистка России Оксана Федорова.

Фестиваль проводится Фондом Оксаны Федоровой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 8 городах России, а программа Фестиваля в каждом городе была уникальной: в Пскове, Твери и Курске акцент был сделан на русском фольклоре, в Уфе и Казани – на произведениях национальных классиков, в Петербурге и Москве – на наследии классиков-юбиляров 2024-2025 годов: Пушкина, Римского-Корсакова, Мусоргского, Глинки, Чайковского.

Особенностью финального этапа в Кисловодске стало проведение фестивальной программы на открытых парковых площадках, что позволило самой широкой аудитории горожан и туристов стать зрителями настоящего музыкального марафона.

В Пушкинский день – в День русского языка 6 июня 2025 г. на Большой сцене Комсомольского парка состоялась кинопремьера телефильма «Шаляпин и Рахманинов в Кисловодске», съемки которого проходили в 2023 году в рамках празднования 150-летнего юбилея двух гениев русской музыки. Затем эстафету подхватили юные дарования – в концерте «Юные таланты России» произведения русских классиков и фольклора исполнили музыканты из Ставрополя, Москвы, Кисловодска, Минеральных вод, Лермонтова, а хореографические коллективы Межнационального культурно-просветительского центра «Дружба» представили танцы народов Кавказа. Затем зрители совершили видео-экскурсию по уфимскому Музею музыки им. Ф.И. Шаляпина вместе с создателем музея, вице-президентом Межрегионального Шаляпинского центра Анастасией Барановой.

Ярким завершением стал оперный вечер «Посвящение Кисловодску»: Оксана Федорова и приглашенный солист Большого театра России Владимир Байков исполнили произведения Чайковского, Глинки, Рахманинова, Римского-Корсакова на стихи Пушкина, а также произведения Балакирева и Рубинштейна на стихи Лермонтова. Приглашенными участниками концерта выступили юные музыканты – Илья Понти из Москвы и Армен Маркарян из Ставрополя.

Завершение фестиваля в формате творческой встречи и мастер-класса по вокалу с Оксаной Федоровой и Владимиром Байковым прошло на открытой сцене Детской музыкальной школы им. С.В. Рахманинова. Как отметила директор Фонда, директор Фестиваля Татьяна Иванова, «благодаря тому, что программа фестиваля объединяет совсем еще юных музыкантов и уже известных профессиональных артистов, нам удалось достичь одной из главных целей проекта – содействовать повышению профессионального мастерства участников, дать ребятам возможность получить новые знания и опыт, которые помогут им не только повысить индивидуальный уровень исполнительского искусства, но и принять важное решение по какому профессиональному пути идти».

Партнерами кисловодского этапа Фестиваля выступили Администрация города-курорта и Межрегиональное управление ФАДН по Северо-Кавказскому федеральному округу, республике Крым и городу Севастополю.

Общие итоги Всероссийского фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие»: более 2 тысяч юных музыкантов приняли участие в фестивальной программе, проведены 14 мастер-классов и творческих встреч, 8 кинопоказов и 17 концертов, зрителями которых стали сотни тысяч зрителей со всех уголков России благодаря прямым трансляциям на сайте музыкальноепутешествие.рф и федеральном портале культура.рф.