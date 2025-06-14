Юбилейный фестиваль «Воздух Карелии» мощно открылся в День России

Открытие юбилейного семейного фестиваля «Воздух Карелии» состоялось 12 июня 2025 года на аэродроме «Пески» в Петрозаводске. Первый день грандиозного четырехдневного музыкального марафона объединил в себе и концертную, и празднично-патриотическую – в честь Дня России – программы.

Открылся фестиваль торжественной речью главы Республики Карелия Артура Парфенчикова в присутствии представителей Администрации президента и федеральных министерств.

– Мы открываем наш 20-й фестиваль, юбилейный! Огромная команда, возглавляемая продюсером Максимом Мазуровским, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив работала над тем, чтобы он стал настолько грандиозным. Ура! – отметил со сцены Артур Парфенчиков.

Затем состоялось торжественное выступление Ансамбля им. А.В. Александрова, и, конечно же, коллективное исполнение гимна России.

Затем действо переместилось к мемориалу «Звезда памяти»: все желающие смогли возложить к нему цветы и отдать почести великим подвигам прошлого и настоящего у Вечного огня. Во время минуты молчания чистейший карельский воздух наполнился величественной, пронзительной тишиной.

– Никто не забыт, ничто не забыто, – скандировали присутствующие.

Затем состоялось награждение героев СВО при участии детей погибших героев. Восхищение подвигом живых и скорбь по безвременно ушедшим достигли своего апогея, что стало прекрасным завершением патриотической программы, но не праздничной.

На сцену поднялись лауреаты всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» – дети и подростки, своими героическими поступками – спасением жизней людей в чрезвычайных ситуациях – показывающие настоящий пример не только своим ровесникам, но и старшему поколению.

Как известно, «Воздух Карелии» – фестиваль семейный, и в этом году он стал не просто местом для культурного семейного отдыха, но и местом рождения новых семей. Прямо на мероприятии была организована выездная регистрация браков, благодаря которой десяток пар смог доказать серьезность своих матримониальных намерений и разделить свою радость с десятками тысяч присутствующих.

Музыкальная программа фестиваля оказалась не менее жизнеутверждающей. Артисты выступали сразу на трех больших сценах.

Открыла концерт и задала ритм на главной сцене группа «7Б», затем выступили «Слот» и «Пилот» со своими главными хитами, встреченными публикой с неподдельным восторгом. Завершили вечер Ансамбль им. А.В. Александрова и «Ария» с максимально энергичными и согревающими программами – разумеется, тоже максимально хитовыми.

На двух других сценах состоялись концерты групп «Разные люди», Helvegen, «Юникум», «Кантеле» и многих, многих других.

Уже за первый день присутствующие так зарядились атмосферой фестиваля, что стало понятно, почему в этом году его продлили с 3 до 4 дней – разряжать ее придется очень, очень плавно. Всего в лайнапе 2025 года – более 60 музыкальных коллективов и артистов, в числе которых «Алиса», «Чиж & Co», Niletto, Jane Air, Джанго, Игорь Растеряев, «Ундервуд», «Северный флот», «Три дня дождя», «Бригадный подряд», «Йорш», «Горшенев», Нейромонах Феофан, «Кирпичи» и многие другие.​

Напомним, что «Воздух Карелии» – крупнейшее музыкальное событие на Северо-Западе России и одно из самых заметных в РФ. Фестиваль 2025 года – юбилейный, поэтому проходит с особым размахом – ожидается более 30 000 человек.

Событие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Республики Карелия.​ Официальное пресс-агентство – «ИнтерМедиа».

Фото © Дмитрий ХОРОШИЛОВ