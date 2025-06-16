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«БеспринцЫпные чтения – 2025»: завершился приём заявок на участие в Фестивале Короткой Новой прозы

editor
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Карина-Каграманян
Карина Каграманян. Фото © пресс-служба Фестиваля «БеспринцЫпные чтения»

В этом году организаторы получили более 2000 текстов, 500 из которых прислали юные дарования – это абсолютный рекорд. Вместе с молодыми талантами лучшие рассказы, отобранные со всей страны, прочтут популярные артисты театра и кино: Гоша Куценко, Дарья Мороз, Александр Цыпкин, Ярослав Матвеев, Милана Филимонова и Владимир Солодков и другие. Специальный гость от телеканала «СОЛНЦЕ» и соведущая гала-концерта Карина Каграманян – резидент проекта «БеспринцЫпные чтения».

«Регулярно приходится слышать о том, что дети мало читают и еще меньше проводят времени в оффлайне, так как бесконечно сидят в гаджетах. Летний фестиваль – уникальная возможность совместить развлечение на свежем воздухе и привить любви к литературе в практически игровой форме. Именно с читающих детей начинаются читающие взрослые», – Александр Цыпкин, писатель, сопродюсер фестиваля.

«Наш семейный телеканал – это, помимо прочего, настоящая Вселенная талантов. Мы даём шанс семьям, и особенно детям по всей стране, показать свои таланты. Именно поэтому мы особенно рады сотрудничеству с таким важным, полезным и социально значимым проектом, как фестиваль «БеспринцЫпные чтения». Мы надеемся не только открыть новые имена, но и привить интерес к чтению, а возможно – и экранизировать лучшие произведения.», – Рубен Оганесян, генеральный продюсер телеканала «СОЛНЦЕ».

«Я рад быть участником и хедлайнером Фестиваля Короткой Новой прозы «БеспринцЫпные чтения» для всей семьи, и помогать популяризировать русскую литературу среди юных зрителей и слушателей. Приходите на фестиваль, отправляйте заявки, становитесь участниками этого проекта! А мы вас будем громко читать!», – Гоша Куценко, актер, хедлайнер фестиваля.

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