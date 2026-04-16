Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEВ галерее FUTURO открылась персональна выставка Дани Пирогова «Свет идёт из-под земли»

В галерее FUTURO открылась персональна выставка Дани Пирогова «Свет идёт из-под земли»

By editor
Милена Орлова, Даня Пирогов, Кирилл Преображенский

В арт-пространстве FUTURO стартовала выставка работ Дани Пирогова, художника и архитектора из Нижнего Новгорода. Экспозиция работает до 22 мая и представляет собой полную трансформацию галерейного пространства: зоны демонстрации экспонатов и зоны для их восприятия поменялись местами. Ключевыми элементами проекта стали масштабная инсталляция и новые произведения на фанере, исследующие тему подземных ландшафтов и состояний, порождаемых погружением в неизведанное и таинственное.

В ходе вечера автор, известный своими ленд-арт проектами для Экобиеннале и Архстояния, подробно осветил вопросы своих натурных исследований пещер и карстовых образований в Нижегородском регионе, а также поделился деталями работы над новыми сериями на фанере и спецификой создания инсталляций. Данная экспозиция является закономерным развитием творческого поиска Пирогова. В его предыдущем персональном проекте «Дикое подземное» (галерея «Триумф», 2025) исследовалась концепция первозданного хаоса и стихийной мощи земли, а в инсталляции «Подкоп» (в рамках выставки «Нетёмные века: новеллы о Средневековье и академизмах» в «ГЭС-2», 2025-2026) образы из средневековых бестиариев буквально «прорывали» стены выставочного зала.

Ольга Свиблова

Среди гостей вернисажа были замечены Ольга Свиблова, Милена Орлова, Кирилл Преображенский, Анна Баринова, Ксения Полетаева, Ирина Петракова, Максим Александер, Наталья Томашевская, София Темникова, Ан Кубанова, Виктория Катаева и другие.

Эльбрус Такулов

Посетители получили возможность исследовать искусно созданную оболочку пещеры из кальки, призванную служить своеобразным порталом в реальное подземное пространство Нижегородской области. Завершился вечер угощением гостей эксклюзивными лимонадами The Gardenist.

Фото: Евгения СЕНИНА

Новое в рубрике