В галерее FUTURO открылась персональна выставка Дани Пирогова «Свет идёт из-под земли»

В арт-пространстве FUTURO стартовала выставка работ Дани Пирогова, художника и архитектора из Нижнего Новгорода. Экспозиция работает до 22 мая и представляет собой полную трансформацию галерейного пространства: зоны демонстрации экспонатов и зоны для их восприятия поменялись местами. Ключевыми элементами проекта стали масштабная инсталляция и новые произведения на фанере, исследующие тему подземных ландшафтов и состояний, порождаемых погружением в неизведанное и таинственное.

В ходе вечера автор, известный своими ленд-арт проектами для Экобиеннале и Архстояния, подробно осветил вопросы своих натурных исследований пещер и карстовых образований в Нижегородском регионе, а также поделился деталями работы над новыми сериями на фанере и спецификой создания инсталляций. Данная экспозиция является закономерным развитием творческого поиска Пирогова. В его предыдущем персональном проекте «Дикое подземное» (галерея «Триумф», 2025) исследовалась концепция первозданного хаоса и стихийной мощи земли, а в инсталляции «Подкоп» (в рамках выставки «Нетёмные века: новеллы о Средневековье и академизмах» в «ГЭС-2», 2025-2026) образы из средневековых бестиариев буквально «прорывали» стены выставочного зала.

Среди гостей вернисажа были замечены Ольга Свиблова, Милена Орлова, Кирилл Преображенский, Анна Баринова, Ксения Полетаева, Ирина Петракова, Максим Александер, Наталья Томашевская, София Темникова, Ан Кубанова, Виктория Катаева и другие.

Посетители получили возможность исследовать искусно созданную оболочку пещеры из кальки, призванную служить своеобразным порталом в реальное подземное пространство Нижегородской области. Завершился вечер угощением гостей эксклюзивными лимонадами The Gardenist.

Фото: Евгения СЕНИНА