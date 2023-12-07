Юный герой встретил день рождения в Музее Победы

6 декабря Музей Победы посетил 11-летний школьник-герой Федор Симоненко из Брянской области. В марте текущего года, будучи раненым, он спас двух девочек от огнестрельного огня украинских диверсантов, за что был награжден ведомственной медалью Следственного комитета «Доблесть и отвага».

Специально для Фёдора, в день его рождения, в Музее Победы организовали экскурсию по экспозиции «Подвиг народа», в которой с помощью новых музейных технологий можно погрузиться в события прошлого и пройти путь от Бреста до Берлина - попасть в библиотеку блокадного Ленинграда, побывать на заводах, в госпиталях и театрах военного времени, посетить кабинет Иосифа Сталина, послушать сводки Совинформбюро из студии, в которой работал Левитан.

«Такого дня рождения у меня еще не было. День рождения в Музее Победы я запомню навсегда. На выставке «Подвиг Народа» я как будто перенесся в то время. Мне понравилось, когда мы стояли на грузовике и пели», — поделился Федя.

Федор приехал в Москву вместе со своей мамой Рохатхон Темировой. Мальчик — из многодетной семьи. Двое его старших братьев участвуют в СВО.

Также они увидели в Музее Победы свето-звуковую инсталляцию «Дорога к Победе» в Зале Славы и побывали на выставке «Zаветам верны», посвященной героям специальной военной операции.

Кроме того, в этот день школьник стал почётным гостем концерта в Государственном Кремлевском Дворце «Здравствуй, страна героев!», посвященного Дню героев Отечества.