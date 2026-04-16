Музей Михаила Булгакова открыл выставку, посвященную Булгакову, кинематографу и его наследию

Михаил Булгаков и его современники являются ровесниками кинематографа – они застали рождение первых кинокартин в конце XIX века и стали свидетелями того, как «ожившая фотография» стала многоликим феноменом: символом технического прогресса и новым видом искусства, «великим немым» и цветной звуковой картиной, модой на актеров, источником заработка и инструментом влияния на общество. Как эти процессы отразились в жизни и творчестве автора «Мастера и Маргариты» и какое наследие он оставил режиссерам XX века — расскажет новый выставочный проект «Булгаков. Кино».

Экспозиция объединяет два больших пласта. Первый обращен к прижизненному периоду 1920–1930-х годов: зрители увидят, как Булгаков запечатлел феномен кино в своих текстах, пробовал себя в написании сценариев, общался с кинодеятелями и каким был кинозрителем. Второй посвящен экранной судьбе булгаковского слова в советском кинематографе: как легендарным картинам «Бег», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Собачье сердце», так и малоизвестным экранизациям.

В основе проекта — архивные документы и письма, редкие фотографии и предметы эпохи, а также фрагменты кинокартин. Выставка построена как последовательное повествование по главам, где условное деление на две исторические части (жизнь писателя и его наследие в кино) растворяется в живом и увлекательном сюжете.

«Выставочный проект “Булгаков. Кино” посвящен очень широкой теме – мы рассказываем о том, как Михаил Афанасьевич относился к кинематографу и какие кинокартины видел, как он работал над киносценариями и как использовал кинематографическим приемы в своих произведениях, как запечатлел историю восприятия кинематографа в дневнике и публицистике, как общался с работниками кинофабрик, режиссерами и сценаристами, актёрами, киноведами и др.» — рассказывает куратор выставки Иван Назаров.

«Многочисленные проекты нашего музея посвящены не только биографии Михаила Булгакова, но и рассказывают аудитории о судьбе его наследия и о самой истории восприятии писателя в России и за рубежом. В этом году отмечается 60-летие с момента публикации первой части романа «Мастер и Маргарита» в журнале «Москва». В 1960-х годах «закатный роман» вместе с другими булгаковскими текстами оказался доступен широкой читательской аудитории и в том числе начал осмысляться в сфере киноискусства. Гости выставки «Булгаков. Кино» смогут узнать об истории восприятия булгаковских текстов и их адаптации к кинематографу и увидеть своеобразный диалог между художниками разных поколений» », — говорит Валентина Агафонова, директор Музея Михаила Булгакова.