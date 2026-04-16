Международный кинофестиваль «Святая Анна» объявил победителей и лауреатов

14 апреля в кинотеатре Москино «Спутник» подвел итоги 33-й Международный фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». Ведущей церемонии выступила режиссёр и актриса Стася Толстая, в прошлом лауреат «Святой Анны». Закрылся фестиваль торжественной церемонией вручения дипломов и призов.
Жюри 33-й «Святой Анны» во главе с председателем Джаником Файзиевым выбрали победителей Основного конкурса в 12 категориях. В составе жюри этого года: оператор Валерий Махмудов, продюсер Елена Быстрова, актер и режиссер Григорий Калинин, режиссер и документалист Сергей Капков и киноблогер Алина Герман.
Лучший игровой фильм
- I премия (Гран-при) — Фильм «Утренник». Режиссер и автор сценария Анна Фрадкина; Студия 24. Мастерская Б. Хлебникова.
- II премия — Фильм «Всё будет хорошо». Режиссер Наташа Дуркина (ВГИК им. С.А. Герасимова. Мастерская А.А. Эшпая).
- III премия — Фильм «Гора Чинват». Режиссер Дмитрий Лебедев (ВГИК им. С.А. Герасимова. Мастерская А.А. Эшпая).
Лучший документальный фильм
- I премия (Гран-при) — Фильм «Сегодня последний день». Режиссер Мария Соколовская.
- II премия — Фильм «Пустота». Режиссер Мария Романова (СПбГИКиТ. Мастерская П. Медведева, Р. Померанцева).
Лучший анимационный фильм
- Фильм «Соберись». Режиссер Евгения Девятова (Курсы Союзмультфильм).
Помимо диплома, специальный приз от «Киноартель 1895» за лучший анимационный фильм вручили историки кино и телеведущие Станислав Дединский и Наталья Рябчикова.
Лучший сценарий
- Фильм «Утренник». Режиссер и автор сценария Анна Фрадкина (Студия 24. Мастерская Б. Хлебникова).
Лучший актерский ансамбль
- «Приобретенная глухота». Режиссер Нафиса Гаврючина («Свободное кино». Мастерская Д. Куповых). В ролях: Дмитрий Куличков, Владислав Губарев, Анна Пухова, Артем Башенин.
Лучшая операторская работа
- Операторы Тимофей Коновалов и Илья Климкин за фильм «Гора Чинват» (Режиссер Дмитрий Лебедев).
Награду лауреатам вручили Владимир Махмудов вместе с оператором-постановщиком и учредителем рентал-студии PAAP Алексеем Переваловым.
Приз секции «Этюды»
- Этюд «Чушь». Режиссер Мария Романова (СПбГИКиТ. Мастерская П. Медведева, Р. Померанцева).
Дипломы жюри
Особым вниманием и точными формулировками жюри отметило несколько фильмов. Лауреаты были награждены дипломами участника фестиваля:
- «За трушность» фильму «Юля для Вити». Режиссер Макар Хлебников (МШК).
- «За актуального героя» фильму «На память». Режиссер Никита Крашенников (СПбГИКиТ. Мастерская К.С. Лопушанского).
- «За выразительность» фильму «Можно без отчества»: режиссер Анастасия Строганова, оператор Ирина Кудрявцева.
- «За фантасмагорию» фильму «Чужое платье». Режиссеры Александра Зимина и Алина Щедрина.
- «За образ» фильму «Маленький человек». Режиссер Мария Васильева (ВГИК, Мастерская А. Осипова, Т. Юриной).
Премиальными сертификатами от постоянных призовых партнеров «Святой Анны» были награждены лауреаты фестиваля. Награду – медальон им. С. Эйзенштейна – с личной подписью Карена Шахназарова от киноконцерна МОСФИЛЬМ получил фильм «Джесси». Режиссер Андрей Черкасов (Киношкола А. Митты). Компания PAAP Cinema Rental наградила своими сертификатами фильм, забравший главную награду, Гран-при, игровой фильм, занявший второе место в конкурсе и фильм, выигравший в номинации “лучшая операторская работа”.
Приз в виде возможности показать свой фильм в кинозале музея в рамках специального показа от Мультимедиа Арт Музея (МАММ) достался актеру Владимиру Сарапульцеву за работы в фильмах «Садик» (ВГИК) и «Сны моего отца» (ВГИК). Награду торжественно со сцены вручила руководитель спецпроектов и медиа, куратор кинопрограммы МАММ Мери Хачикян.
Жюри международного конкурса также подвели итоги программы. В состав международного жюри в этом году вошли режиссеры Сухель Банерджи (Индия), Эрнесто Гонсалес Диас (Мексика), Летиция Миклес (Франция).
- Гран-при — «Корабль дуралеев». Режиссер Алия Хаджу (Ливан, Германия).
- Лучйший игровой фильм — Фильм «Малисия». Режиссер Эдвард Гомес Гранада (Колумбия).
- Лучший документальный фильм — «Даже железо ржавеет, а люди держатся». Режиссер Яна Шварц (Сербия).
- Лучший режиссер до 30 лет — Сун Дунсюй за фильм «Гони коня» (Китай).
В этом году на конкурсный отбор было прислано более 700 фильмов и независимых дебютов, из которых 121 фильм был отобран для основного конкурса. География участников фестиваля охватывает 30 городов России, а в международный конкурс были отобраны 22 фильма из 19 стран, включая Китай, Францию, Италию и Ливан.
Фестиваль «Святая Анна» проводится при поддержке Министерства Культуры РФ, Союза кинематографистов России и Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. Организаторами смотра на протяжении многих лет являются генеральный директор Елена Цуканова и программный директор Виктор Прокофьев.