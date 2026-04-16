Международный кинофестиваль «Святая Анна» объявил победителей и лауреатов

14 апреля в кинотеатре Москино «Спутник» подвел итоги 33-й Международный фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». Ведущей церемонии выступила режиссёр и актриса Стася Толстая, в прошлом лауреат «Святой Анны». Закрылся фестиваль торжественной церемонией вручения дипломов и призов.

Жюри 33-й «Святой Анны» во главе с председателем Джаником Файзиевым выбрали победителей Основного конкурса в 12 категориях. В составе жюри этого года: оператор Валерий Махмудов, продюсер Елена Быстрова, актер и режиссер Григорий Калинин, режиссер и документалист Сергей Капков и киноблогер Алина Герман.

Лучший игровой фильм

I премия (Гран-при) — Фильм «Утренник». Режиссер и автор сценария Анна Фрадкина; Студия 24. Мастерская Б. Хлебникова.

II премия — Фильм «Всё будет хорошо». Режиссер Наташа Дуркина (ВГИК им. С.А. Герасимова. Мастерская А.А. Эшпая).

III премия — Фильм «Гора Чинват». Режиссер Дмитрий Лебедев (ВГИК им. С.А. Герасимова. Мастерская А.А. Эшпая).

Лучший документальный фильм

I премия (Гран-при) — Фильм «Сегодня последний день». Режиссер Мария Соколовская.

II премия — Фильм «Пустота». Режиссер Мария Романова (СПбГИКиТ. Мастерская П. Медведева, Р. Померанцева).

Лучший анимационный фильм

Фильм «Соберись». Режиссер Евгения Девятова (Курсы Союзмультфильм).

Помимо диплома, специальный приз от «Киноартель 1895» за лучший анимационный фильм вручили историки кино и телеведущие Станислав Дединский и Наталья Рябчикова.

Лучший сценарий

Фильм «Утренник». Режиссер и автор сценария Анна Фрадкина (Студия 24. Мастерская Б. Хлебникова).

Лучший актерский ансамбль

«Приобретенная глухота». Режиссер Нафиса Гаврючина («Свободное кино». Мастерская Д. Куповых). В ролях: Дмитрий Куличков, Владислав Губарев, Анна Пухова, Артем Башенин.

Лучшая операторская работа

Операторы Тимофей Коновалов и Илья Климкин за фильм «Гора Чинват» (Режиссер Дмитрий Лебедев).

Награду лауреатам вручили Владимир Махмудов вместе с оператором-постановщиком и учредителем рентал-студии PAAP Алексеем Переваловым.

Приз секции «Этюды»

Этюд «Чушь». Режиссер Мария Романова (СПбГИКиТ. Мастерская П. Медведева, Р. Померанцева).

Дипломы жюри

Особым вниманием и точными формулировками жюри отметило несколько фильмов. Лауреаты были награждены дипломами участника фестиваля:

«За трушность» фильму «Юля для Вити». Режиссер Макар Хлебников (МШК).

«За актуального героя» фильму «На память». Режиссер Никита Крашенников (СПбГИКиТ. Мастерская К.С. Лопушанского).

«За выразительность» фильму «Можно без отчества»: режиссер Анастасия Строганова, оператор Ирина Кудрявцева.

«За фантасмагорию» фильму «Чужое платье». Режиссеры Александра Зимина и Алина Щедрина.

«За образ» фильму «Маленький человек». Режиссер Мария Васильева (ВГИК, Мастерская А. Осипова, Т. Юриной).

Премиальными сертификатами от постоянных призовых партнеров «Святой Анны» были награждены лауреаты фестиваля. Награду – медальон им. С. Эйзенштейна – с личной подписью Карена Шахназарова от киноконцерна МОСФИЛЬМ получил фильм «Джесси». Режиссер Андрей Черкасов (Киношкола А. Митты). Компания PAAP Cinema Rental наградила своими сертификатами фильм, забравший главную награду, Гран-при, игровой фильм, занявший второе место в конкурсе и фильм, выигравший в номинации “лучшая операторская работа”.

Приз в виде возможности показать свой фильм в кинозале музея в рамках специального показа от Мультимедиа Арт Музея (МАММ) достался актеру Владимиру Сарапульцеву за работы в фильмах «Садик» (ВГИК) и «Сны моего отца» (ВГИК). Награду торжественно со сцены вручила руководитель спецпроектов и медиа, куратор кинопрограммы МАММ Мери Хачикян.

Жюри международного конкурса также подвели итоги программы. В состав международного жюри в этом году вошли режиссеры Сухель Банерджи (Индия), Эрнесто Гонсалес Диас (Мексика), Летиция Миклес (Франция).

Гран-при — «Корабль дуралеев». Режиссер Алия Хаджу (Ливан, Германия).

Лучйший игровой фильм — Фильм «Малисия». Режиссер Эдвард Гомес Гранада (Колумбия).

Лучший документальный фильм — «Даже железо ржавеет, а люди держатся». Режиссер Яна Шварц (Сербия).

Лучший режиссер до 30 лет — Сун Дунсюй за фильм «Гони коня» (Китай).

В этом году на конкурсный отбор было прислано более 700 фильмов и независимых дебютов, из которых 121 фильм был отобран для основного конкурса. География участников фестиваля охватывает 30 городов России, а в международный конкурс были отобраны 22 фильма из 19 стран, включая Китай, Францию, Италию и Ливан.

Фестиваль «Святая Анна» проводится при поддержке Министерства Культуры РФ, Союза кинематографистов России и Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. Организаторами смотра на протяжении многих лет являются генеральный директор Елена Цуканова и программный директор Виктор Прокофьев.