В Музее Победы открылась выставка «Линии жизни и войны»

В Музее Победы 13 февраля открылась художественная выставка «Линии жизни и войны». В новую экспозицию вошло около 30 работ художника-фронтовика Алексея Герасимовича Шикина.

«Алексей Шикин родился в деревне Каменка Ершовского района Саратовской области в 1925 году. После начала Великой Отечественной войны был призван на службу, играл в полковом оркестре. В 1944 году получил серьезное осколочное ранение в ногу и после лечения был демобилизован. После войны Алексей Герасимович окончил Художественный институт имени В.И. Сурикова», — рассказали в Музее Победы.

Посетители увидят работы Шикина, которые хранятся в фондах Музея Победы, а также в коллекции дочери живописца – Елены Шикиной. Часть картин была впервые показана широкой аудитории.

«Путешествия по России, особенно по Подмосковью, а также поездки за границу стали для художника богатым источником вдохновения и материалом для будущих полотен. В своем творчестве Шикин уделял значительное внимание пейзажу и натюрморту, но при этом регулярно возвращался к теме Великой Отечественной войны», — подчеркнули Музее Победы.

Так, например, картина «Август 1941» отражает трагическое время — начало Великой Отечественной войны. Художник отказался от батальных сцен, решив показать, как личная судьба солдата растворяется в судьбе народа и страны.

«Перед нами картина не о сражении, а о мгновении перед бездной. О времени, когда еще не было ни побед, ни уверенности, ни героических легенд, а была лишь необходимость идти вперед — несмотря на страх, усталость и смутное понимание масштаба грядущих потерь. В этом сдержанном, почти молчаливом образе Шикин достигает подлинной трагической силы, заставляя зрителя почувствовать не хронику войны, а ее человеческую цену», — отметили в Музее Победы.

Картина «Ветеран» говорит о войне без баталий и знамен, показывая ее истинное продолжение — в человеческой душе. Это образ тихого подвига памяти, благодарности и ответственности перед прошлым. Художник словно напоминает зрителю: победа не закончилась в 1945 году, она продолжается в жизни тех, кто сумел выжить и сохранить достоинство, несмотря на пережитую трагедию.

В Музее Победы также представили пейзажи, созданные художников в разные годы. Эти работы не просто изображения животных и природы, не просто жанровые сцены, философские размышления о нашей ответственности и душе, это символическое высказывание о неразрывной связи человека, природы и времени. Картины художника говорят без пафоса, но именно в этой сдержанности заключается их сила. Они побуждают зрителя к размышлению о своем месте в мире, о неизменных ценностях и о том, что истинная сила заключена в гармонии с окружающим миром.

Произведения Алексея Герасимовича Шикина вошли в собрания многих российских музеев, а также в частные коллекции за рубежом — в Германии, Дании, Швеции и Израиле. Творчество живописца стало важной частью нашего художественного наследия, в котором соединяются военная память, лирический пейзаж и мастерство академической школы.