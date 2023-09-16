21 сентября в Галерее Ходынка Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается первая выставка в рамках фестиваля научного искусства Частоты 4.0. Звездный Храм.

Одним из ключевых объектов выставки – является инсталляция комнаты Базарова «Базаров Лаб». Проблематика взаимодействия науки и искусства в русской литературе впервые была затронута Тургеневым – в романе «Отцы и дети».

В образе главного героя — Евгения Базарова — представителя течения нигилистов, циничного ученого-естествоиспытателя, явлены весьма радикальные соображения, как-то, в его фразах: «порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта», «Рафаэль гроша медного не стоит», «Природа не храм, а мастерская…», и т.д.

Базаров отрицает искусство и все его проявления. Для него чтение Пушкина ‒ пустая трата времени. Отрицание, доходящее до абсурда — всего и вся: нравственных законов, музыкального исполнения, какого бы то ни было творчества в стремлении объяснить все явления действительности при помощи научных методов – составляют суть наиболее модной на то время нигилистической идеологии. Однако, несмотря на то, что вопросы этики и эстетики зачастую входят в сугубое противоречие, современная культура и наука отыскивают точки пересечения интересов в такой междисциплинарной деятельности как научное искусство.

Первая выставка научного искусства в рамках фестиваля Частоты 4.0. Звездный храм проблематизирует роль человека и его отношения к природе и космосу, к нашему общему дому планета Земля. Она выстроена в форме открытой лаборатории на базе галереи Ходынка, что призвано дать старт последующим выставкам и событиям четвертого фестиваля Частоты.

В экспозиции объединены мультимедийные проекты художников, связанные с искусственным интеллектом и нейронауками; артефакты из фондов хранилища биологического Музея им.Тимирязева, исследования лаборатории Сколтех и Посвир.

Выставка представляет собой результат сотрудничества группы кураторов под руководством Елены Ковылиной: Екатерины Кузнецовой, Тимофея Глынина, а также художников и научных сотрудников Университета Сколтех, Voltep, Биологического Музея им. Тимирязева, отделения ВИР ПОСВИР и Полярно–альпийского Ботанического сада г. Кировска. Большинство работ выставочного проекта были созданы в рамках заезда «Наука как искусство» в партнёрстве с платформой «Таврида» и при содействии преподавателей и студентов кафедры «Средовой дизайн» РГХПУ им. С. Г. Строганова. Продюсер проекта: Валентина Максимова.

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