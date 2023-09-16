23 сентября в 19:00 в Рахманиновском зале Московской консерватории пройдет концерт «Музыка нашего времени», где прозвучат как произведения, уже успевшие стать классикой (в программе сочинения Сергея Ахунова, Сергея Баневича, Александра Розенблата, Микаэла Таривердиева), так и музыка новых талантливых композиторов: Николая Попова, Любови Шангиной, Екатерины Потиной и Веры Зайцевой.

В рамках концерта некоторые произведения прозвучат впервые. Зрителей ждёт премьера следующих композиций: «Мерцает» и «Прогулка вдвоём» Екатерины Потиной, «Если любить так» (слова Г. Н. Шангина-Березовского, обработка для вокально-хорового ансамбля Любови Шангиной), а также вокального цикла Веры Зайцевой на стихи Ольги Русановой.

Проект «Музыка нашего времени» в этом году отметит пятилетие. Ежегодно в рамках проекта проводится несколько концертов, которые знакомят зрителей с современной академической вокальной музыкой. В программах принимают участие звезды российской и мировой оперы, а также молодые исполнители.

«Вокальная музыка в нашем случае понимается широко: это и сольные, и хоровые сочинения, и электронная музыка, — поясняет автор проекта Карина Погосбекова. — Кроме того, в каждый концерт мы включаем экспериментальный отрывок. Слушая современные произведения, созданные “на злобу дня”, начинаешь лучше понимать классику, которая в своё время тоже была шокирующим экспериментом».

Задача организаторов — показать публике все разнообразие академического вокала. Как поясняет автор проекта, главным критерием отбора исполнителей является исключительно талант. Вокальные партии исполнят солисты Большого театра Ольга Селивёрстова и Вадим Волков, солист-стажер Большого театра Полина Шабунина, солистка камерной сцены Большого театра Екатерина Ферзба, солистка МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко Полина Шароварова, лауреат международных конкурсов Валерия Куприянова и вокально-хоровой ансамбль «Canticum festum (художественный руководитель и дирижер Любовь Шангина). Партию виолончели исполняет Василий Заплатин. Партию кларнета – Ольга Русанова. Автор и художественный руководитель проекта «Музыка нашего времени» – пианист, концертмейстер, преподаватель Московской государственной консерватории Карина Погосбекова исполнит на концерте партию фортепиано.

Авторы проекта видят свою миссию в том, чтобы продвигать творчество современных композиторов, поэтому в рамках цикла часто проходят мировые премьеры. Так, в 2019 году был впервые представлен вокальный цикл «Размышление» для баритона и фортепиано израильского композитора Анны Сегал. В 2020-м состоялась премьера молитвы «Отче наш» для вокального трио американского композитора Эли Тамара. Весной 2022 года впервые прозвучало сочинение Ильи Демуцкого «Из “Писем римскому другу”» на стихи Иосифа Бродского. В апреле 2023 года в Московском концертном зале «Зарядье» мировых премьер было сразу несколько: это и триптих для женского хора и фортепиано Игоря Холопова на стихи Германа Власова, и российские премьеры вокальных циклов «4 песни на стихи Уильяма Блейка» Александра Агопова и «Пути любви» Эммануэля Дюбуа.

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