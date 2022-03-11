Музей-заповедник «Коломенское» открывает выставку «Загадай-ка мне загадку»

15 марта 2022 года в Усадьбе коломенского крестьянина, расположенной на территории музея-заповедника «Коломенское», открывается выставка «Загадай-ка мне загадку». Экспозиция посвящена устному народному творчеству в самом известном современному человеку проявлении – пословицах, поговорках и загадках.

В малых жанрах фольклора нашли отражения народная мудрость и юмор крестьян. Несмотря на то, что эти фразы связаны с жизнью предков, они довольно часто встречаются в современной речи. Иной раз на «автомате» люди произносят какую-нибудь пословицу, но не представляют, о каких именно предметах и явлениях идет речь. Выставка «Загадай-ка мне загадку» в игровой форме дает возможность узнать, что же на самом деле имели в виду крестьяне, поэтически переосмысливая повседневность. Глядя на старинные предметы, юные посетители познакомятся с истоками русских народных загадок, пословиц и поговорок, а забавные выражения бабушек и дедушек станут ближе и понятней.

Усадьба коломенского крестьянина расположена на Большой улице. В комплекс входят дом и отдельные хозяйственные постройки традиционного крестьянского двора: конюшня, в которой содержатся лошадь и корова, птичник с курами, амбарушка для хранения зерна. Постоянная экспозиция знакомит с обстановкой и повседневными занятиями зажиточной крестьянской семьи села Коломенского.

Этнографический комплекс в музее-заповеднике «Коломенское» – лучший способ побывать за городом, не покидая Москвы. Здесь можно не только увидеть лошадей и ловчих птиц, но и познакомиться с бытом местных крестьян конца XIX – начала XX веков.

Корыто-повалиха. Россия, Костромская губ., г. Кологрив. Начало XX в. Дерево; кустарная работа, долбление. Собрание МГОМЗ

Лапти лыковые. Россия. Начало XX в. Лыко; плетение. Собрание МГОМЗ

Мутовка. Москва (с. Коломенское). Начало ХХ в. Дерево; кустарная работа. Собрание МГОМЗ

Прялка. Россия, Олонецкая губ. (Каргопольский уезд.). 1895 г. Дерево, темпера; резьба, роспись, раскраска. Собрание МГОМЗ

Прялка. Россия, Олонецкая губ. (Каргопольский уезд). 1907 г. Дерево, темпера; резьба, роспись, раскраска. Собрание МГОМЗ

Решето. Первая четверть ХХ в. Луб; плетение, гнутье. Собрание МГОМЗ

Рукомойник. Россия, Тверская губ. Первая половина — середина ХХ в. Глина, полива; лепка, глазуровка, обжиг. Собрание МГОМЗ

Светец поставной. Россия, Вологодская губ., Белозерский уезд. Вторая половина XIX в. Железо, дерево; ковка горячая, плотницкая работа, монтировка, кустарная работа. Собрание МГОМЗ

Усадьба Коломенского крестьянина

Ухват. Россия, Московская губ., Коломенский уезд. Начало ХХ в. Железо, дерево; ковка, кустарная работа. Собрание МГОМЗ

Веретено. Россия (Владимирская область). Первая половина ХХ в. Дерево; токарная работа, тонировка. Собрание МГОМЗ

Горшок. Россия. Конец XIX — начало XX вв. Глина, полива; лепка, глазуровка, обжиг. Собрание МГОМЗ

Замок навесной. Россия, Московская губ. (бытовал в с. Дьякове). Начало ХХ в. Железо; литье. Собрание МГОМЗ

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