В Галерее Классической Фотографии открылась выставка художников-акварелистов из России и Беларуси

В Галерее Классической Фотографии состоялось открытие выставки картин ведущих художников-акварелистов России и Беларуси «Параллельные миры».

Зрителю представлены мощные, профессиональные работы, демонстрирующие огромный диапазон творческого воображения каждого мастера. Всего на выставке будет представлено 120 работ от 18 мастеров акварельной живописи мирового уровня, таких как Константин Кузема, Елена Базанова, Ольга Литвиненко, Илья Ибряев, Сергей Курбатов и другие.

Выставка «Параллельные миры» – это визуальный результат поиска ответа на вопрос: «Какова природа искусства? Отражение действительности или параллельный мир?!». Ответом служат сами картины – опираясь на образец природы, художники в своих работах рождают свой параллельный мир. Мир, который вырывается за пределы ощутимого, видимого и материального – в живой, самостоятельный, существующий по свои законам и правилам!

«Основная цель выставки показать сильный уровень профессионального мастерства, которому присущ знак высокого качества, а также предоставить возможность культурного диалога между художником и публикой. Сейчас мы переживаем переломный момент в истории – возрождение акварели. И на выставке зритель лично сможет оценить, насколько разной она может быть и насколько широки её возможности», – рассказывает куратор выставки Алена Круглова.