Мосгорнаследие представляет выставку «Архитектура и мода. В потоке времени»

Департамент культурного наследия города Москвы представляет выставку «Архитектура и мода. В потоке времени». Она проходит в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Посетители смогут проследить взаимосвязь архитектуры и моды: узнать, как тенденции времени проявлялись и в исторических зданиях города, и в модных образах его жителей. Восемь разделов экспозиции посвящены различным архитектурным стилям и их преломлению в моде. На фоне объектов культурного наследия разных времен можно будет увидеть костюмы соответствующих эпох.

«Москва — город, где, прогуливаясь по улицам, можно увидеть памятники архитектуры совершенно разных стилей: классицизма, барокко, модернизма, конструктивизма и многих других. Выставка “Архитектура и мода” призвана показать это разнообразие, всю палитру столичных объектов культурного наследия и их уникальных архитектурных деталей. В прошлом году мероприятие получило большой отклик, и мы с удовольствием приглашаем всех посетить новую экспозицию», – отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Выставка включает восемь разделов, посвященных разным архитектурным стилям и их преломлению в моде: от зрелого классицизма до ар-деко. Здесь представят музей-усадьбу «Остафьево», дом Хлудова — Пантелеева на Земляном Валу, особняк Лопатиной на Большой Никитской, здание Киевского вокзала, хлебозавод имени В.П. Зотова на Ходынской улице и другие объекты культурного наследия XVIII–XX веков. На их фоне можно будет увидеть костюмы соответствующих эпох. Например, музей-усадьба И.С. Тургенева на Остоженке и наряды, которые могли бы носить героини произведений великого писателя, шедевр конструктивизма, Дом Наркомфина на Новинском бульваре, в сочетании с геометрией платья — костюмом нового человека 1920-х годов, а также здание Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженке и силуэты ар-деко.

Авторы экспозиции считают, что архитектура служит путеводной нитью для моды, а та в свою очередь вдохновляет архитекторов на новые идеи. Эти два направления были и остаются отражением любой эпохи.