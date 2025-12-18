Конкурс документального кино ФПРК «Россия – взгляд в будущее» удостоен премии Правительства РФ

Авторы Конкурса документального кино («Россия – взгляд в будущее») Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) получили премию правительства РФ в области культуры за 2025 год.

Церемония состоялась 16 декабря в Доме правительства. Лауреатами премии за создание и реализацию конкурса стали председатель Совета ФПРК Лариса Солоницына, ведущий продюсер конкурса Ольга Филонова и член Совета ФПРК Дмитрий Якунин.

Эта высокая награда является свидетельством успешной работы фонда в последние годы. Конкурс документального кино «Россия – взгляд в будущее» стал ежегодным форматом практического действия, системно поддерживающим кинематографистов, действующих в регионах России. Благодаря проекту создаются десятки фильмов, которые успешно участвуют в фестивалях и выходят в отечественный прокат.

«Многие из них (фильмов – прим. ФПРК) отмечены наградами, представлены на центральных телеканалах и в онлайн-кинотеатрах. Такое неигровое кино – важная часть общественного диалога, которая помогает лучше понять окружающую действительность», – подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вручая премию.

Отметим, что конкурс документального кино ФПРК «Россия – взгляд в будущее» проводится ежегодно, с момента учреждения фонда в начале 2022-го года. Победителями каждый год являются 60 проектов документальных фильмов, посвященных истории, традициям, культуре народов, проживающих на территории нашей страны, и наиболее актуальным проблемам, волнующим россиян в разных её частях.

«Я бы хотела выразить глубокую признательность людям, благодаря которым был создан ФПРК, и конечно же Правительству РФ и экспертам, привлеченным к оценке работ, за такую высокую награду, которую мы получили. Региональный кинематограф – это удивительный диалог людей из разных уголков нашей огромной родины, который способствует тому, что мы лучше узнаем и понимаем друг друга», – отметила Лариса Солоницына.

Правительство РФ ежегодно вручает всего семь премий за наиболее оригинальные произведения в сфере культуры и искусства. Награда присуждается авторам проектов в различных областях, включая кино, театр, литературу, музыку, дизайн, архитектуру и народное творчество.