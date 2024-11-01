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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Киностудия «Союзмультфильм» получила премию «Главные герои» в номинации «Главная детская песня»

editor
By editor
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союзмультфильм - премия
Фото: © Софья Анцупова. Предоставлено пресс-службой Киностудии «Союзмультфильм»

В Государственном Кремлёвском Дворце состоялась церемония вручения Национальной детской премии «Главные Герои» телеканала «Карусель».

По результатам общероссийского голосования были определены победители в 12 номинациях. В номинации «Главная детская песня» победу одержала композиция «Гимн Простоквашино» в исполнении Сергея Жукова, которая теперь звучит в титрах каждой серии мультсериала «Простоквашино».

«Премия «Главные Герои» является неоспоримым символом детского признания в нашей стране. Это действительно самая искренняя и честная награда, ведь ее обладателей выбирают сами дети. Они голосуют за тех, кто занял особое место в их сердцах, с кем они праздновали радости, переживали грусть и отправлялись в волшебные приключения, открывая для себя что-то новое. В этом году мы очень признательны получить награду в такой замечательной номинации как «главная детская песня»: «Союзмультфильм» всегда славился яркими музыкальными композициями к своим лентам, и мы очень рады, что эта традиция продолжается и в наши дни», — отметила Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва.

В церемонии вручения Национальной детской премии «Главные Герои» приняли участие известные артисты, ведущие канала и персонажи популярных мультфильмов. Зрители смогут насладиться выступлениями такую артистов как Милана Филимонова, Таисия Скоморохова, NILETTO, SteshOK, Настя Кош, VIKI Show и других звёзд.

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