Киностудия «Союзмультфильм» получила премию «Главные герои» в номинации «Главная детская песня»

В Государственном Кремлёвском Дворце состоялась церемония вручения Национальной детской премии «Главные Герои» телеканала «Карусель».

По результатам общероссийского голосования были определены победители в 12 номинациях. В номинации «Главная детская песня» победу одержала композиция «Гимн Простоквашино» в исполнении Сергея Жукова, которая теперь звучит в титрах каждой серии мультсериала «Простоквашино».

«Премия «Главные Герои» является неоспоримым символом детского признания в нашей стране. Это действительно самая искренняя и честная награда, ведь ее обладателей выбирают сами дети. Они голосуют за тех, кто занял особое место в их сердцах, с кем они праздновали радости, переживали грусть и отправлялись в волшебные приключения, открывая для себя что-то новое. В этом году мы очень признательны получить награду в такой замечательной номинации как «главная детская песня»: «Союзмультфильм» всегда славился яркими музыкальными композициями к своим лентам, и мы очень рады, что эта традиция продолжается и в наши дни», — отметила Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва.

В церемонии вручения Национальной детской премии «Главные Герои» приняли участие известные артисты, ведущие канала и персонажи популярных мультфильмов. Зрители смогут насладиться выступлениями такую артистов как Милана Филимонова, Таисия Скоморохова, NILETTO, SteshOK, Настя Кош, VIKI Show и других звёзд.