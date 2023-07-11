В Галерее на Песчаной открывается выставка «Книга художника. Пауза»

13 июля 2023 года в Галерее на Песчаной Объединения «Выставочные залы Москвы» состоится открытие выставки «Книга художника. Пауза», посвященная книге как самобытному медиуму в современном искусстве и уникальному средству художественной выразительности.

Влада Хилюк. «ГОРЫ&MORE». 2020. Многоуровневый аккордеон в твёрдой обложке с объемным клапаном, картон, тонированная бумага

Напечатанная на бумаге книга, казалось бы, останется востребованной всегда. Когда-то люди верили, что классику бумажного листа не поколеблют насыщенные процессы постиндустриальной эпохи. Передовые цифровые продукты, многоформатные сенсорные экраны, аудио- и видеоформаты сбрасывают с пьедестала живую, печатную, настоящую книгу.

Участники выставки «Книга художника. Пауза» задаются вопросами о роли книжной формы и ее содержания в нашем высокотехнологичном мире. Что же такое книга сейчас? Точка для фиксации ностальгических воспоминаний? Поле для бесконечного воображения? Эскапизм? Источник паузы? Поиски ответа на этот вопрос кажутся невозможными без обращения к основополагающему элементу книги - букве. Творческую группу выставки объединил интерес к каллиграфии, проходящий нитью сквозь выставочную экспозицию. Изучая функцию буквы и слова через реконтекстуализацию форменного и смыслового содержания, художники демонстрируют современный взгляд на интерпретацию книги как медиума.

Современный художник воспринимает книгу как рабочий творческий формат передачи личной или некой общественной позиции на процессы и изменения нашей действительности. В контексте современного искусства книга — самобытный и независимый медиум, такой же как, например, перформанс, видеоарт или инсталляция. Специфика книги как вида искусства заключается в ограничении: текстуре листа. В отличии от станкового искусства книга — это также многостраничная история. Художники по-разному подходят к работе с медиумом, желая эстетизировать ее форму и прощупать место для самовыражения и вступления в диалог со зрителем. В данном проекте на пьедестал встает не только книга как форма, но и каллиграфия, как вид содержательного сопровождения, через который можно проследить эволюцию искусства книжного оформления и работы с книгой как с давно существующей платформой для творческих экспериментов.

В рамках выставки «Книга художника. Пауза» книжную форму можно понимать как воплощение множества ситуаций нашей реальности. Это воплощение и можно считать ее новой формой переосмысления мира, иной координатой в эпоху поиска новых смыслов, художественных задач для отражения потерянных фундаментальных форм через творческое исследования формы и буквы.

На выставке будет представлено многообразие авторских книг на самые разные темы от переосмысления жизни в большом городе и мифологии до вечных вопросов о времени и бесконечности. Авторские работы будут экспонированы как в классическом варианте (на стойках, постаментах и столах), так и соберутся в инсталляции. Динамичная презентация позволит книгам выйти в трехмерное измерение и приобрести новые смыслы и значения, помочь зрителю по-новому взглянуть на способы выстраивания нарратива.

Художники: Наталия Авгученко, Дарья Александрова, Анна Амш Джанан, Наталия Барковская, Александра Белова, Олеся Домрина, Бахыт Кадырова, Илона Киселева, Александр Кодымский, Анастасия Коновалова, Регина Кубарева, Ксения Кузнецова (Ладатко), Наталья Лотарева, Татьяна Лошакова, Виктория Осмёркина, Влада Ружицкая, Светлана Румянцева, Мария Сосунова, Лада Хилюк, Евгения Чучеткова, Динара Туйсина.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.