Дизайн-мышление и защита творческого продукта: лидеров креативного бизнеса Москвы приглашают на бесплатный образовательный курс

Слушателям расскажут, как отстоять авторские права на свое творчество и не нарушить чужие, а также помогут минимизировать риски на пути от идеи до ее реализации.

В Москве стартовал прием заявок на второй поток обучения образовательного бизнес-сообщества «ПРО.Креатус». Это первый в России бесплатный проект для владельцев бизнеса, топ-менеджеров и индивидуальных предпринимателей в креативной сфере, посвященный интеллектуальному праву. Он является частью обширной программы, которую реализуют столичные власти в поддержку креативных индустрий.

«Творческие предприниматели часто не задумываются о том, как защитить свой продукт, что делать, если кто-то перехватил патент или товарный знак, как доказать авторство своих разработок, как случайно не украсть чужую идею. А это напрямую связано с возможными доходами и финансовыми потерями бизнеса. “ПРО.Креатус” помогает им разобраться в тонкостях работы с интеллектуальной собственностью и грамотно ее использовать. Только в прошлом году благодаря программе “Креатус” было задепонировано более 200 инновационных решений в различных направлениях креативного бизнеса», — рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Зарегистрироваться на второй поток можно до 31 июля на сайте Агентства креативных индустрий, количество мест ограничено. Курс стартует 12 августа и продлится пять недель.

Слушатели узнают о коллективном и об индивидуальном управлении имущественными правами, иерархии и о коллизиях правовых норм в креативных индустриях, объектах служебного творчества. Кроме того, вместе с экспертами они разберут кейсы из реальной практики и познакомятся с самыми значительными судебными решениями в сфере творческого бизнеса, рассмотрят интеллектуальную собственность как основной инструмент повышения доходности и научатся выстраивать «дизайн-мышление», чтобы уметь поэтапно реализовать свой проект от идеи до монетизации, минимизируя риски и ошибки.

«Целью создания нашего проекта является формирование нового активного бизнес-сообщества для развития творческой экономики, участники которого могут обмениваться идеями, опытом, обсуждать возможные формы взаимодействия. Общаясь друг с другом и с лекторами — ведущими специалистами в сфере творческой экономики, цифровизации, юриспруденции и инноваций, наши слушатели получают возможность повысить свои коммуникационные навыки и найти ответы на актуальные для них вопросы непосредственно в процессе обучения. Кроме того, в программу включены различные культурные мероприятия, позволяющие участникам находить новые источники вдохновения и точки роста для своего бизнеса», — подчеркнула руководитель проекта «ПРО.Креатус», заместитель директора по образованию и науке Научно-образовательного центра Digital IP Екатерина Еременко.

Выпускники первого потока получили удостоверения о повышении квалификации, но их участие в проекте на этом не заканчивается. В течение 11 месяцев их ждет постпроектное сопровождение.

Одна из участниц курса, генеральный директор компании «Киноптикум» Ада Пелагия Солвич, поделилась своими впечатлениями от обучения. Она только входит в ИТ-бизнес, где механизм с защитой прав еще недостаточно четко отрегулирован.

«Я работаю в киноиндустрии, а сейчас планирую разрабатывать ПО и уже открыла IT-компанию. Для меня эта сфера деятельности новая, есть пробелы в знаниях, особенно касающиеся защиты интеллектуальной собственности в процессе разработки. На курсе я узнала, как защитить и очистить права на код, где его хранить, что делать, если нанятый разработчик привлекает третьих лиц без ведома заказчика. Я не только повысила свой уровень знаний, но даже создала себе “дорожную карту” в этом направлении», — рассказала Ада Пелагия Солвич.

Бесплатная программа «ПРО.Креатус» организована Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Первый поток стартовал в мае, обучение длилось пять недель. Участники прослушали более 30 часов лекций и семинаров, посетили закрытые мероприятия и авторские экскурсии в столичном Музее космонавтики и Государственном историческом музее Москвы. На первой локации креативные предприниматели узнали, в чем ценность экспонатов как объектов интеллектуальной собственности, как использовать их изображения для оформления продукции, какие коллаборации они могут реализовать с культурным учреждением. А в Историческом музее слушателям рассказали об этапах и предпосылках зарождения творческого бизнеса и креативного кластера в России на примере памятников различных эпох, начиная с XVI века.

Преподавателями на проекте стали ведущие эксперты в сфере творческой экономики, цифровизации, юриспруденции и инноваций: директор Digital IP Екатерина Чуковская; вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, действительный государственный советник юстиции РФ 2-го класса Елена Авакян; руководитель направления «Интеллектуальная собственность» ЦИС «Сколково» Дженнет Абдураимова; сооснователь консалтингового агентства Antigravity Group, основатель «Профсоюза Инноваторов» Антон Пронин; управляющий партнер юридической компании «Зарцын и партнеры» Людмила Харитонова; партнер и руководитель практики защиты интеллектуальной собственности в интернете компании Semenov&Pevzner Екатерина Калиничева; сооснователь, генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина; руководитель Центра медиации при РСПП Елена Ракович; руководитель проектов Ассоциации IPChain Владислава Корнева и другие.

Информационными партнерами «ПРО.Креатус» выступают Федерация креативных индустрий, Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация союзов писателей и издателей России, Российская ассоциация электронных коммуникаций, Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), Ассоциация участников индустрии моды, Русская ассоциация участников фешен-индустрии (РАФИ), медиахолдинг PROfashion, RB, АртМосковия, IPQuorum и АртВести.

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