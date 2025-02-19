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ДомойМоскваВ галерее Ордынка Арт открылась выставка «Ордынка. Любовь. Весна»

В галерее Ордынка Арт открылась выставка «Ордынка. Любовь. Весна»

editor
By editor
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ордынка арт
Фото © пресс-служба Галереи Ордынка Арт

Кураторы выставки Дмитрий Стречин и Ирина Мухамедшина привлекли на выставку актуальные произведения живописи и скульптуры пронизанные особым светом нежности и любви весенних месяцев года.

Картины и скульптуры подобраны — как поэтические весенние образы, которые гармонично вписываются в художественное повествование о любви, городе и человеческих отношениях.

Выставка погружает зрителя в исследование параллельной реальности бытия – волнения охватывающего природу, влюбленных людей, и человечества в целом.

Динамичные цвета и силуэты на картинах Татьяны Шохиревой вызывают ассоциации и советскими первомайскими шествиями.

Нежные образы на картине «Прогулка» Ирины Митриковой вдохновлены поэзией Серебряного века! Они становятся энергией счастливых и непременно широко улыбающихся людей. Свет проступающий сквозь их лица, разлетается по холсту и освещает пространство вокруг.

Вечные ценности «мать – отец – дитя» на картине «Детство» художницы Оксаны Винарчук превращены в единый образ любви. Эти изображения становятся и метафорой — повторяющей полет чувств людей.

Игривость девочек героинь на картинах Марии Полушкиной – вызывает улыбку и ощущение легкости бытия. Образы композиционно состоят из линий — реалистического и символического — каждый из которых смешивается с другим.

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