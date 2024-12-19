Полина Аскери провела новогодний традиционный «Ужин Коллекционеров»

В ASKERI CLUB прошел традиционный закрытый «Ужин Коллекционеров» в честь наступающего Нового года. Торжественное событие Полины и Ангелины Аскери, основательниц ASKERI CLUB, было призвано подвести итоги уходящего года среди близких друзей, партнеров и коллекционеров ASKERI GALLERY. В арт-пространстве на Патриарших собралось 50 лучших представителей современной России из разных сфер деятельности: предприниматели, деятели культуры, художники, VIP-коллекционеры. Среди них были Тимур Юнусов (Тимати), Зельфира Трегулова, Юрий Купер, Юлианна Винер, Владимир Костеев, Ирина Чайковская, Александра Крыкбаева, Евгения Старкова, Анна Бутман, настоятель Зарайского храма Отец Петр, Идрис Гитинаев, Мадонна Мур, Леонид Овруцкий, Юлия Астрейка, Евгения Попова, Екатерина Земская, Юлия Энхель и многие другие.

Важную роль в проведении столь торжественного мероприятия сыграли партнеры ASKERI CLUB. Одним из главных партнеров, поддерживающих мероприятия ASKERI CLUB на протяжении всего года, стал девелопер OCTOBER GROUP, который представил гостям свой новый выдающийся проект премиального клубного дома KING&SONS. Один из залов галереи был украшен роскошной и по-настоящему масштабной елкой, создающей невероятную праздничную атмосферу.

Гостей вечера угощали изысканными блюдами от ALBA GROUP кейтеринг. Специально для «Ужина коллекционеров» шеф-повар Сергей Токмачев подготовил севиче из сибаса с соусом тайгер-милк, картофельный гратен с тартаром из угря и фуа-гра, телячью щечку с припущенным шпинатом и соусом тоннато и другие гастрономические шедевры. Изящное цветочное оформление было создано партнерами по декору Flowerna.

Грациозные композиции из веток кипариса, илекса, хвойных веток и роз украсили праздничные столы, залы арт-пространства и, конечно, главную жемчужину – винтовую лестницу, так полюбившуюся посетителям ASKERI CLUB. Помимо цветов, поистине важным украшением вечера стали льняные салфетки от Amitile, воплотившие в жизнь загадочно-романтическую эстетику знаменитого французского гедонизма, заключающегося в красоте повседневности, размеренной жизни и удовольствии в деталях.

Красивым окончанием вечера стал благотворительный аукцион, лотами на котором стали 2 картины из личной коллекции Полины Аскери. Собранные средства в размере почти 2 млн рублей пойдут на восстановление Свято-Духовского храма в городе Зарайске. Мы очень благодарны нашим коллекционерам и партнерам за этот широкий жест.

«Мы с моей сестрой Ангелиной Аскери благодарим всех, кто присутствовал на Ужине Коллекционеров, за участие в этом празднике. Каждый из присутствовавших имеет колоссальную ценность не только для ASKERI CLUB, ASKERI GALLERY и нас с Ангелиной, но и для всего нашего общества и российской культуры. На протяжении всей истории России поддержка искусства, меценатство — важная часть нашей культурной жизни и гарантия того, что шедевры наших современников и потомков дойдут до следующих поколений. Наши партнеры и коллекционеры личным примером показывают важность стремления к прекрасному и задают тренды не только на арт-рынке, но и во всем публичном поле. Именно эти люди делают огромный вклад в развитие нашей культуры и формирование мощного общественного вектора на изучение искусства, повышения уровня комфорта и эстетики пространств», – рассказала Полина Аскери.