Выставка в Паркинг Галерее «Зарядья» рассказывает об истории Академии Глазунова

В Паркинг Галерее «Зарядья» открылась выставка «ВЫПУСК. ИСТОРИЯ. АКАДЕМИЯ ГЛАЗУНОВА. Живопись, ваяние и зодчество. Две эпохи на Мясницкой», иллюстрирующая две эпохи дома Юшкова — старинного особняка на углу Мясницкой улицы и Боброва переулка. Художественная жизнь в его стенах зародилась еще в начале 1840-х годов, когда Московское художественное общество арендовало здесь помещение для своего рисовального класса, а спустя полтора столетия, в 1987 году, Илья Глазунов основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества.

Выставка продолжает флагманский проект парка «Зарядье» «ВЫПУСК» — беспрецедентного опыта репрезентации молодого поколения художников, работающих в разных жанрах и направлениях — от исторической живописи и академической школы до концептуальных инсталляций и новых медиа. Помимо ежегодной выставки работ выпускников, «Зарядье» уже во второй раз представляет экспозицию об истории одного из ведущих художественных вузов страны. Первой в 2024 году стала выставка, посвященная МГАХИ им. Сурикова.

Современное и технологичное пространство Паркинг Галереи станет аллюзией на памятник архитектуры, авторство которого приписывают одному из выдающихся мастеров XVIII века Василию Баженову. Экспозиция покажет два значимых периода — от Московского училища живописи, ваяния и зодчества до создания в этом пространстве на основе традиций прошлого Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1843-1918) было одним из ведущих центров художественного образования в дореволюционной России. Прогрессивность училища заключалась в особом подходе в работе с учащимися, новаторских методах педагогической системы. С одной стороны, оно переняло от Императорской академии художеств лучшие традиции классического европейского художественного образования, с другой — не отрицало национальных особенностей отечественного искусства, было восприимчиво к новейшим течениям в живописи. В дальнейшем училище стало центром формирования уникального явления в русском искусстве середины XIX — начала XX века — московской школы живописи.

Первый раздел покажет работы знаменитых преподавателей и выпускников училища, в том числе произведения Евграфа Сорокина, Иллариона Прянишникова, Ивана Шишкина, Константина Коровина, Валентина Серова, Михаила Нестерова, Василия Поленова, Леонида Пастернака, Исаака Левитана, Владимира и Александра Маковских, Абрама Архипова, Сергея Виноградова, Алексея Корина, Павла Трубецкого и Александра Матвеева, Владимира Суслова, а также Бориса Иогансона, учеником которого десятилетия спустя станет Илья Глазунов.

После революции училище перестало существовать, а на его месте были созданы сначала ВХУТЕМАС, а далее ВХУТЕИН, который уже в 1930 году был закрыт. В следующие десятилетия здание неоднократно меняло хозяев. И только в 1987 году живописец и общественный деятель Илья Глазунов вернул в эти стены художественную жизнь, основав Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. В 1988 году вуз получил нынешнее название — Российская академия живописи, ваяния и зодчества, с 2009 года он носит имя своего основателя.

Илья Глазунов провел огромную работу по реставрации Юшкова дома и возвращению его искусству. По словам основателя академии, «с какой скорбью мы смотрели на изуродованные стены творения Баженова, которые помнят работавших и учившихся здесь великих русских художников. Сколько понадобилось усилий и хождения по правительственным кабинетам, чтобы восстановить хотя бы наполовину это славное в русской культуре здание». Его сын, ректор академии, народный художник Российской Федерации, кандидат искусствоведения, профессор Иван Глазунов завершил научную реставрацию фасадов, нынешний вид которых соответствует первоначальному проекту памятника.

Сегодня академия является одним из ведущих художественных вузов России. В здании на Мясницкой работают пять факультетов — живописи, архитектуры, скульптуры, реставрации и искусствоведения. В Перми находится Уральский филиал академии. Научно-педагогический коллектив представляют десятки мастеров искусств, научных сотрудников.

Во второй части экспозиции можно будет увидеть произведения самого Ильи Глазунова — живописные полотна из цикла «Поле Куликово» из собрания Тульского музейного объединения, выполненные к 600-летию исторической победы в Куликовской битве, а также эскизы к известным работам из собрания семьи. Также здесь будут представлены работы продолжателей художественной династии Ивана и Ольги Глазуновых, учеников Ильи Глазунова Павла Рыженко, Дмитрия Слепушкина и Владимира Штейна, выпускников и преподавателей академии разных лет Андрея Коробцова, Михаила Филиппова, Юрия Савельева и других.

На выставке впервые будут представлены живописные полотна из масштабного художественного проекта, посвященного будущему юбилею Курска, который состоится в 2032 году. Центральной идеей является осмысление традиций и исторического наследия Курской земли, ее значимости для русской культуры.

Отдельный раздел посвящен реставрации икон и масляной живописи — тому, как студенты академии уже в процессе обучения работают с экспонатами из музеев Дмитрова, Костромы, Переславля-Залесского, Москвы.

В выставке принимают участие 25 музеев России, среди которых Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево», Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник художника Василия Поленова, Государственный музей-заповедник «Петергоф», Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Музей В. А. Тропинина, Музей Москвы, Музей «Новый Иерусалим», Музей русского импрессионизма, Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Ярославский художественный музей и другие.