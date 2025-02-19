Красногрудые снегири и запасливые поползни: каких птиц можно встретить на ВДНХ зимой

На ВДНХ можно понаблюдать за птицами 19 февраля или в любой другой день. День 19 февраля для российских орнитологов особенный – они традиционно отмечают профессиональный праздник. Приобщиться к событию и почувствовать себя настоящими исследователями могут взрослые и дети. Изучение пернатых во время прогулки обогатит новыми знаниями и оставит незабываемые впечатления.

Полюбоваться красотой птиц, а также просто побродить по заснеженным дорожкам можно на ВДНХ. Главная выставка страны — одно из излюбленных мест обитания пернатых в Москве. Зимовать здесь остаются синицы, воробьи, дятлы, вороны, поползни, сойки, сороки, дрозды-рябинники, пищухи и другие виды.

Заняться любительской орнитологией

Бердвотчинг, или наблюдение за птицами, — одна из форм их изучения. Это увлекательное занятие позволяет расслабиться, насладиться природой, а также внести вклад в науку. Сведения, собранные любителями, часто помогают профессиональным орнитологам делать важные открытия. А еще бердвотчинг развивает память, концентрацию и расширяет кругозор.

Для наблюдения не требуется особой экипировки или оборудования. Чтобы лучше разглядеть птиц, нужен бинокль с восьми- или 10-кратным увеличением. Для фотоснимков достаточно камеры телефона, а для записи всех деталей рекомендуется завести дневник. На прогулку стоит одеться во что-то неяркое, чтобы не спугнуть пернатых, ведь они отлично видят и различают цвета.

Гостям ВДНХ, которые пожелают увидеть и изучить повадки птиц, стоит отправиться в район каскада Каменских прудов, Шереметьевскую дубраву или парк «Останкино». В этих отдаленных местах много деревьев и водоемов, поэтому их облюбовала большая часть пернатых, обитающих на территории выставки.

По данным орнитологов, на ВДНХ в теплое время года проживает более 70 видов птиц, включая редкие виды, занесенные в Красную книгу. Большинство из них с наступлением холодов улетают на зимовку в южные края. Но есть и те виды, которые живут в парковой зоне выставки круглый год. Например, синицы, воробьи, дятлы, вороны, поползни, сойки, сороки, а также совы, ястребы-перепелятники и ястребы-тетеревятники. На водоемах, расположенных на территории ВДНХ, зимой можно встретить крякву и огаря — утку ярко-рыжего окраса.

Познакомиться с миром пернатых и угостить их

Перед занятием бердвотчингом рекомендуется изучить «Книгу птиц ВДНХ». В издании можно почерпнуть интересную информацию о разных видах и особенностях поведения пернатых, в том числе зимующих в родных краях. Так, читатели узнают о том, что у снегирей ярко-красная грудка бывает только у самцов. Летом эти птахи никуда не улетают, а прячутся в густых лесах, где их сложно заметить. А самые распространенные птицы на Земле — воробьи, чья численность достигает миллиарда. Окружающий мир воробьи видят в розовом цвете.

Еще можно узнать, что маленькие синички невероятно прожорливы. В день одна птица съедает больше корма, чем весит сама. Голуби способны не только различать цвета радуги, но и видеть ультрафиолетовые лучи, а вороны умеют считать. Если им предложить на выбор две кормушки с разным количеством пищи, то они практически всегда выберут ту, в которой больше еды. У дятлов очень необычный язык, длина которого иногда превышает длину тела. Язык обернут вокруг их черепа и обычно находится в скрученном состоянии.

Поползни ловко двигаются по вертикальным стволам деревьев благодаря особому строению ног с длинными цепкими когтями. А еще они любят запасать еду в тайниках — в одном может храниться около полутора килограммов различных запасов.

Кряквы обладают морозостойкими лапками, в которых мало нервных окончаний. Терморегуляция в них устроена по-особому. Артерии, приносящие кровь в утиные лапы, тесно переплетены с венами, что обеспечивает обмен теплом между горячей артериальной и более холодной венозной кровью. Благодаря этому кряквы спокойно ходят по льду и снегу.

Благодаря книге о птицах ВДНХ читатели узнают о них множество других занимательных фактов. Кроме того, в издании опубликована карта выставки и парка «Останкино», где отмечены наиболее удобные места для наблюдения за пернатыми. Электронная версия книги доступна на сайте Выставки.

Тем, кто отправится на прогулку по ВДНХ, стоит захватить с собой корм для птиц. Стационарные и подвесные кормушки можно найти в парке «Останкино». Зимняя подкормка поможет пернатым пережить холода, а также это отличная возможность понаблюдать за ними и изучить их повадки. Разные лакомства в кормушке привлекут определенные виды птиц. Например, если положить злаки, то слетятся воробьи. Шишки, орехи, желуди вызовут интерес у дятлов и соек, а отведать засушенные ягоды рябины или боярышника пожалуют снегири.

Однако необходимо помнить, что птицам нельзя давать ржаной и свежий пшеничный хлеб, копченые и жареные продукты, чипсы и соленые семечки. Количество еды не должно быть избыточным. Кроме того, не стоит нести в кормушки то, что планировалось выбросить. Класть нужно только свежие продукты. Подкармливать можно несолеными семечками, овсяными хлопьями, свежими и сушеными фруктами и ягодами.

С наступлением весны на ВДНХ вернутся перелетные птицы. Первыми сюда прибудут после зимовки грачи, скворцы и зяблики. Гости смогут увидеть их уже совсем скоро — в марте. В апреле обычно прилетают дрозды, пеночки и зарянки. В мае парковая территория ВДНХ наполнится восхитительным пением соловьев, а также звонким щебетанием иволг и чечевиц.

Выставка достижений народного хозяйства — это один из крупнейших зеленых массивов столицы. Ансамбль Выставки является уникальным объектом ландшафтной архитектуры, памятником садово-паркового искусства середины XX века.