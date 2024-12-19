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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В галерее Ruarts открылась выставка «Любовное настроение»

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By editor
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Михаил-Розанов_Серия_Лувр_No1_2017_цифровая_печать
Михаил Розанов. Серия «Лувр № 1». 2017. Цифровая печать

Любовь пронизывает все человеческое существование, наполненное бесконечной саморефлексией, и вместе с тем остается непостижимым эмпирическим понятием. Групповая выставка «Любовное настроение», открывающая 20-й сезон галереи Ruarts, — ода этому многомерному чувству с частым сердцебиением и головокружением.

Проект посвящен предвкушению любви, ауре соблазна и эротизма. Центральная тема стирает грани между абстрактными идеями и личными историями, создавая связь, вызывающую удовольствие.

Экспозиция также является напоминанием о хрупкости, даже беззащитности того, кто влюблен. Тело становится не просто физическим объектом, а пространством, в котором разворачиваются самые разные эмоции: от эйфории и блаженства, успокоения и нежности до отчаяния и одиночества. Название выставки перекликается с кинематографической работой Вонга Кар-Вая, вызывая далекую, но пронзительную близость. Но как отмечает куратор Катрин Борисов: «Выставка почти никак не связана с фильмом-шедевром, она легче, с проницаемыми границами. Мне хотелось, чтобы, как и фильм, работы художников наполняли нас сложными и красивыми настроениями в предвкушении любви, в ее осознании и наслаждении ею. Это тягучий бальзам визуальных интерпретаций любви. «Любовное настроение» – призыв к влюбленности в само чувство».

На выставке представлены картины, фотографии, графика и скульптуры известных мировых художников, включая Кимико Йошиду, Спенсера Туника, Лорана Вилере и Корнели Толленс, а также ведущих российских современных художников, среди которых Сергей Борисов, Вита Буйвид, Михаил Розанов, Алексей Лука и многие другие.

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