В галерее Ruarts открылась выставка «Любовное настроение»

Любовь пронизывает все человеческое существование, наполненное бесконечной саморефлексией, и вместе с тем остается непостижимым эмпирическим понятием. Групповая выставка «Любовное настроение», открывающая 20-й сезон галереи Ruarts, — ода этому многомерному чувству с частым сердцебиением и головокружением.

Проект посвящен предвкушению любви, ауре соблазна и эротизма. Центральная тема стирает грани между абстрактными идеями и личными историями, создавая связь, вызывающую удовольствие.

Экспозиция также является напоминанием о хрупкости, даже беззащитности того, кто влюблен. Тело становится не просто физическим объектом, а пространством, в котором разворачиваются самые разные эмоции: от эйфории и блаженства, успокоения и нежности до отчаяния и одиночества. Название выставки перекликается с кинематографической работой Вонга Кар-Вая, вызывая далекую, но пронзительную близость. Но как отмечает куратор Катрин Борисов: «Выставка почти никак не связана с фильмом-шедевром, она легче, с проницаемыми границами. Мне хотелось, чтобы, как и фильм, работы художников наполняли нас сложными и красивыми настроениями в предвкушении любви, в ее осознании и наслаждении ею. Это тягучий бальзам визуальных интерпретаций любви. «Любовное настроение» – призыв к влюбленности в само чувство».

На выставке представлены картины, фотографии, графика и скульптуры известных мировых художников, включая Кимико Йошиду, Спенсера Туника, Лорана Вилере и Корнели Толленс, а также ведущих российских современных художников, среди которых Сергей Борисов, Вита Буйвид, Михаил Розанов, Алексей Лука и многие другие.