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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ ММОМА открылась персональная выставка Тамары Шипициной «Палисадники»

В ММОМА открылась персональная выставка Тамары Шипициной «Палисадники»

editor
By editor
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Тамара-Шипицина-Бесконечность-рядом-2024
Тамара Шипицина. Бесконечность рядом. 2024

Московский музей современного искусства, Школа современного искусства «Свободные мастерские», культурный проект «СОЮЗ» и галерея Carré d’artistes представляют персональную выставку Тамары Шипициной «Палисадники». Выставка проходит в рамках Программы поддержки молодого искусства ММОМА.

Тамара Шипицина – архитектор по образованию, на протяжении последних десяти лет активно занимается печатной графикой. Используя станок, собранный по собственным чертежам, она экспериментирует с техникой литографии, которая преображается в уникальные инсталляции в зависимости от выбранной основы и соединения с другими материалами и приёмами. Тамара считает, что этот древний художественный метод скрывает в себе множество возможностей и является тем медиумом, через который можно и нужно говорить о современности.

Выставочный проект состоит из работ Шипициной, исследующих постсоветский бытовой ландшафт. Общественное пространство обладает способностью управлять целым социумом, надежно сохраняя визуальные образы, заложенные еще в детстве и нередко кочующие из поколения в поколение. К числу наиболее ярких примеров такого ландшафта относятся палисадники — небольшие участки земли перед многоэтажными жилыми домами, засаженные растениями. В многоквартирных районах постсоветской России палисадник часто становится местом благоустройства типовой застройки. Главные приметы этого пространства – причудливые виды и формы оград, нити с флажками и старая мебель, за которыми высаживаются цветочные композиции.

Центральное место в экспозиции занимают произведения из серии «Паттерны повседневности», посвященной архетипическим образам повседневности панельного квартала. Каждое изображение конструировалось при помощи совмещения рисунков, натурных съемок и фотографий из семейного архива автора, объединённых с помощью техники печатной графики. Кроме того, на выставке представлены листы из серии «Цветы палисадников», живописные работы, объекты и инсталляция «1 минута света». Экспозицию дополняют произведения Михаила Рогинского, Ани Жёлудь и Ильи Кабакова из фондов Московского музея современного искусства.

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