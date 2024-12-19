В ММОМА открылась персональная выставка Тамары Шипициной «Палисадники»

Московский музей современного искусства, Школа современного искусства «Свободные мастерские», культурный проект «СОЮЗ» и галерея Carré d’artistes представляют персональную выставку Тамары Шипициной «Палисадники». Выставка проходит в рамках Программы поддержки молодого искусства ММОМА.

Тамара Шипицина – архитектор по образованию, на протяжении последних десяти лет активно занимается печатной графикой. Используя станок, собранный по собственным чертежам, она экспериментирует с техникой литографии, которая преображается в уникальные инсталляции в зависимости от выбранной основы и соединения с другими материалами и приёмами. Тамара считает, что этот древний художественный метод скрывает в себе множество возможностей и является тем медиумом, через который можно и нужно говорить о современности.

Выставочный проект состоит из работ Шипициной, исследующих постсоветский бытовой ландшафт. Общественное пространство обладает способностью управлять целым социумом, надежно сохраняя визуальные образы, заложенные еще в детстве и нередко кочующие из поколения в поколение. К числу наиболее ярких примеров такого ландшафта относятся палисадники — небольшие участки земли перед многоэтажными жилыми домами, засаженные растениями. В многоквартирных районах постсоветской России палисадник часто становится местом благоустройства типовой застройки. Главные приметы этого пространства – причудливые виды и формы оград, нити с флажками и старая мебель, за которыми высаживаются цветочные композиции.

Центральное место в экспозиции занимают произведения из серии «Паттерны повседневности», посвященной архетипическим образам повседневности панельного квартала. Каждое изображение конструировалось при помощи совмещения рисунков, натурных съемок и фотографий из семейного архива автора, объединённых с помощью техники печатной графики. Кроме того, на выставке представлены листы из серии «Цветы палисадников», живописные работы, объекты и инсталляция «1 минута света». Экспозицию дополняют произведения Михаила Рогинского, Ани Жёлудь и Ильи Кабакова из фондов Московского музея современного искусства.