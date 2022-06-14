В галерее ВСЕКОХУДОЖНИК открылась выставка живописи «Кто идёт?»

С 14 по 30 июня 2022 года Выставочное объединение ВСЕКОХУДОЖНИК и РОО «Мастер-Класс» проводят выставку живописи под названием «Кто идёт?».

Выставка представляет работы нового поколения художников, студентов старейшего академического вуза, кто трепетно относится к прошлому и неустанно смотрит в будущее.

Какими художниками станет молодое поколение студентов-суриковцев? Что нового в искусство они смогут привнести? На выставке представлены работы восемнадцати участников, студентов разных курсов графического факультета (руководители А.А. Любавин и А.И. Теслик). Каждый из них несмотря на возраст имеет опыт участия в различных выставочных проектах, ищет свой индивидуальный путь в искусстве, увлеченно оттачивает мастерство, вырабатывает индивидуальный почерк.

Участники выставки весьма искушены в своем ремесле. Они свободно владеют сложнейшими техниками печатной графики – офортом, литографией, шелкографией. Кому-то больше близок графитный карандаш, а кому-то по душе больше живопись маслом.

Тематика работ очень разнообразна, это и городской пейзаж, натюрморт, абстрактные композиции, это и визуализация обобщенного образа современника, своего сверстника, попытка изобразительными средствами передать глубокий внутренний мир героя. При большой свободе и раскрепощенности каждого автора экспозиция получилась цельной и интересной.

Работы, выполненные в фигуративной, полуабстрактной или абстрактной стилистике, подчёркивают разнообразие творческого метода. Выставка молодых это повод к размышлению о том, как будет развиваться искусство в ближайшие годы, кому из молодых суждено сказать своё веское слово в искусстве.

Вход свободный.

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