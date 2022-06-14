Выставка произведений Андрея Балашова и Ивана Балашова открывается в Российской академии художеств

15 июня 2022 года Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника России, академика РАХ, профессора МГАХИ им. В.И.Сурикова, скульптора Андрея Владимировича Балашова и его сына—художника Ивана Балашова.

Андрей Балашов

Иван Балашов

Это первая столь обширная монографическая выставка автора, которая приурочена к его 65-летию и демонстрирует практически все этапы творческого пути. Экспозицию составили более 70 скульптур, выполненных в разных жанрах: портреты, сюжетные и исторические композиции, анималистические работы, этюды. Многие из них экспонируются впервые. Фотографии монументальных произведений и работ с симпозиумов дополняют экспозицию и позволяют оценить масштаб творчества мастера, характер его художественных исканий.

Андрей Владимирович Балашов — один из ведущих мастеров современной российской скульптуры, развивающий традиции реалистической школы. Он родился в 1957 году. Окончил Московскую художественную школу, факультет скульптуры Московского государственного академического художественного института им. В.И.Сурикова, где учился у профессора М.Ф.Бабурина. В одном из своих интервью художник вспоминал, что мастер привил ему умение не жалеть себя в творчестве, порой отказываясь от сделанной, но неудачной работы до тех пор, пока она «не заговорит», не заживёт полной жизнью готового произведения. Эта высокая требовательность к себе, самоотдача ощутима во всех его композициях с их содержательной глубиной, выверенностью, продуманностью движения, «пластического жеста».

Художник постоянно и плодотворно работает в станковой и монументальной формах. Творчество Андрея Балашова стало неотъемлемой частью современного художественного пространства. Мастер участвовал в воссоздании скульптурного убранства Храма Христа Спасителя в Москве, создал ряд произведений мемориальной скульптуры. Он автор установленных в городах России и за рубежом памятников историческим личностям, героям войны, государственным деятелям, православным святым, деятелям культуры, композиций, посвященных историческим событиям. Среди них памятник Симеону Тверскому в Твери, летчику Виктору Талалихину в Москве, покорителям Енисея у Саяно-Шушенской ГЭС, певцу Ф.И.Шаляпину в Казани, народному артисту СССР М. А. Ульянову в Таре, поэту Алексею Лебедеву в Суздале, Одинцу, основателю города Одинцова в Московской области, художнику и педагогу Д.Кардовскому в Переславле-Залесском, поэту Тукаю в Стамбуле и многие другие. На выставке можно увидеть фотографии некоторых из этих работ. Работа над каждым из этих произведений, образом яркой, значительной личности, — это месяцы поиска точности психологического решения, характерных выразительных средств. Тема сильной личности, одна из ведущих тем в творчестве мастера, воплощена не только в монументальных работах, но и в станковой пластике – например, в портретах из серии «Выдающиеся спортсмены ЦСКА», сюжетных композициях.

Один из выразительных разделов экспозиции – этюды. Составляющие необходимую и постоянную часть творческой практики этюды «ню» из вспомогательного, обычно второстепенного жанра, превращаются в исполнении Андрея Балашова в полноценное художественное высказывание. В них выражено тонкое чувство живой формы и виртуозное умение передать его в форме скульптурной, конструктивной и одновременно полной внутреннего изящества. Нередко чисто пластическая задача становится поводом для создания содержательной тематической композиции. Учитывая особенности каждой конкретной фигуры, автор даже выбором позы задаёт «тональность и звучание» будущей вещи. Скульптурный этюд в чём-то подобен музыкальному: художник своим «набором нот и гармоний», своими средствами воплощает настроение и состояние – посредством пластики тела, соотношения объёмов и перелива воздуха вокруг них, игрой фактур поверхностей. «В скульптуре важно соотношение масс, весов, направлений, осей, — говорит художник. — Скульптура — это мистическая вещь. Для скульптора всегда интересен человек, ведь он — лучшее творение Бога».

В одном из залов выставки представлены работы Ивана Андреевича Балашова. Он родился в 1984 году. Так же как и отец, окончил скульптурное отделение художественного лицея (бывшей МСХШ), факультет скульптуры МГАХИ им. Сурикова, где учился у М.В.Переяславца. Он член Московского Союза художников, Объединения московских скульпторов, ведёт преподавательскую и лекционную деятельность, участвует в выставках. Иван Балашов – автор художественных произведений, выполненных в разных жанрах и техниках. Это малые монументальные скульптуры для городов и интерьерные композиции, графические листы и настенные росписи. Он пробует себя в театральном искусстве, создании детских диафильмов, современном искусстве, реди-мэйде. Стремление к глубокому изучению искусства привели его в аспирантуру по искусствоведению. На выставке в академии будут продемонстрированы серии скульптурных и графических работ разных лет.

Разнообразная и многоплановая, выставка передает напряженную динамику творческой жизни авторов. Представляя в едином пространстве произведения отца и сына, художников разных поколений, выставка дает возможность прочувствовать «движение» художественного процесса, тенденции его развития.

Выставка завершит работу 3 июля.

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