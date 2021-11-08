Саундтреки на органе к фильмам «Солярис», «Зеркало», «Интерстеллар»

13 ноября 2021 года в Кафедральном соборе святых Петра и Павла состоится концерт солиста Белгородской государственной филармонии Тимура Халиуллина (орган). На вечере прозвучат саундтреки из известных фильмов, таких как «Солярис», «Зеркало», «Интерстеллар» и др.

Идею этой программы Тимуру подсказали сами слушатели. Она уже с успехом звучала в разных городах России, а теперь порадует и столичную публику. На историческом органе собора один из самых харизматичных российских органистов исполнит классические произведения, которые стали саундтреками, а также музыку, написанную специально для кинофильмов.

Хотя для многих «Король инструментов» ассоциируется в первую очередь с церковной музыкой и серьезным жанрами, история его взаимоотношений с кино — давняя и насыщенная. В начале ХХ века, в эпоху немого кинематографа, именно орган стал идеальным звуковым сопровождением для кинопоказов: благодаря богатству и разнообразию тембров этого инструмента всего один человек мог создавать невероятно разнообразный и впечатляющий саундтрек к любой картине. Сегодня эти традиции возрождаются.

В концерте Тимура Халиуллина встречаются классика и современность, академическая и популярная культуры. Гениальный Бах не мог вообразить, что его сочинения будут украшать шедевры мирового кинематографа: знаменитая Токката и фуга ре минор звучит во многих фильмах, от «Авиатора» до «Тома и Джерри», хоральная прелюдия «Взываю к тебе, Господи» стала лейтмотивом и душой «Соляриса» Тарковского, в его же «Зеркале» мы слышим лютеранский хорал «Старый год уходит». С другой стороны, органу оказывается подвластна любая музыка, которая создается с использованием всех современных ресурсов для высокобюджетных фильмов — от «Гарри Поттера» и «Пиратов Карибского моря» до «Интерстеллара и «Игры престолов».

В программе: музыка из фильмов «Солярис», «Зеркало», «Ирония судьбы», «Мой ласковый и нежный зверь», «Миссия невыполнима», «Гарри Поттер», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря» и др.

Когда? Суббота, 18:00.

Подробности на сайте https://collegiummusicum.ru/ .

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