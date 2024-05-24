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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ ГМИРЛИ имени В.И. Даля открылась выставка «Сергей Параджанов. Вечный полёт»

В ГМИРЛИ имени В.И. Даля открылась выставка «Сергей Параджанов. Вечный полёт»

editor
By editor
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сергей параджанов

Если и можно представить подарок к 100-летнему юбилею великого режиссёра, то данная выставка подходит как нельзя лучше. Дух карнавала, праздника, правда, с оттенком грусти переданы замечательно. Жизнь и творчество Сергея Параджанова настолько много вместили таланта, что многим и трудно представить.

Кинематограф, живопись, декоративно-прикладное искусство, литература – у Параджанова талант был совершенно синтетическим. Его фильм «Тени забытых предков» получил всемирное призвание, ибо был понятен как отечественному, так и мировому зрителю. Костюмы, афиши, эскизы к данной кинематографической работе можно увидеть в зале выставки, впрочем, как и к «Цвету граната», «Ашик-Керибу», «Легенде о Сурамской крепости». Всё это – Параджанов кинематографа.

Представлен на выставке и Сергей Параджанов в кругу друзей, коллег, мировых знаменитостей. Актёры Театра на Таганке, Майя Плисецкая, Марчелло Мастрояни – все были гостями радушного хозяина старого двора Тбилиси. Параджанова любили, боготворили, за него боролись, потому что он был гением во всём, к чему прикасался его талант.

Марина АБРАМОВА

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