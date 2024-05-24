В ГМИРЛИ имени В.И. Даля открылась выставка «Сергей Параджанов. Вечный полёт»

Если и можно представить подарок к 100-летнему юбилею великого режиссёра, то данная выставка подходит как нельзя лучше. Дух карнавала, праздника, правда, с оттенком грусти переданы замечательно. Жизнь и творчество Сергея Параджанова настолько много вместили таланта, что многим и трудно представить.

Кинематограф, живопись, декоративно-прикладное искусство, литература – у Параджанова талант был совершенно синтетическим. Его фильм «Тени забытых предков» получил всемирное призвание, ибо был понятен как отечественному, так и мировому зрителю. Костюмы, афиши, эскизы к данной кинематографической работе можно увидеть в зале выставки, впрочем, как и к «Цвету граната», «Ашик-Керибу», «Легенде о Сурамской крепости». Всё это – Параджанов кинематографа.

Представлен на выставке и Сергей Параджанов в кругу друзей, коллег, мировых знаменитостей. Актёры Театра на Таганке, Майя Плисецкая, Марчелло Мастрояни – все были гостями радушного хозяина старого двора Тбилиси. Параджанова любили, боготворили, за него боролись, потому что он был гением во всём, к чему прикасался его талант.

Марина АБРАМОВА