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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваНа ВДНХ состоялся социальный форум Юлии Барановской «Женщины Донбасса»

На ВДНХ состоялся социальный форум Юлии Барановской «Женщины Донбасса»

editor
By editor
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женщины донбасса

21 июня в двух павильонах выставки-форума «Россия» на ВДНХ прошел социальный форум Юлии Барановской «Женщины Донбасса». Проект, созданный два года назад, не просто рассказывает истории жителей региона, но и затрагивает такие важные на сегодняшний день темы, как сострадание и взаимопомощь, преданность своему делу, профессии, Родине, поднимает вопросы образования, материнства и детства. Участники форума поговорили об изменениях жизни на Донбассе за последние два года и о том, какое отражение эти изменения нашли в жизни всей России или “большой земли”, как говорят на Донбассе.

Проект «Женщины России» носит важный просветительский характер и наделен значимым социальным контекстом. Именно это на форуме подтвердили спикеры в рамках стратегических сессий: заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов, начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Геннадьевич Новиков,   а также героини проекта «Женщины Донбасса». 

Татьяна Голикова, заместитель председателя Правительства Российской Федерации: 

«Я думала о том, что же такое проект «Женщины Донбасса» для всей нашей большой страны. Этот проект — величайшая социальная миссия, поскольку он рассказывает истории о жизни людей, которые столкнулись с невероятными трудностями и смогли их преодолеть. Мы их голосами слышим и узнаем настоящую правду о том, что происходило, что происходит, и о том, какой он -Донбасс, какие его люди и какие наши новые регионы. Это очень важно для нашей многомиллионной страны. Сегодня здесь мы собрались для того, чтобы поговорить о том, что мы можем еще сделать, как мы еще можем помочь не только Донбассу, но и стране в целом.   Думаю,у нас это получится, так как наши главные принципы, которые были, есть и будут, — человечность, милосердие, любовь к ближнему. Это наши главные ценности, которыми мы гордимся и которым учим наших детей. Я искренне хочу всем нам пожелать преодолеть себя, любить и верить в то, что, когда мы вместе, мы обязательно победим».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов напомнил, что 2024 год объявлен Президентом России Годом семьи, а прошлый был Годом педагога и наставника. Он поблагодарил всех женщин-учителей Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей за воспитание подрастающего поколения на основе традиционных ценностей.

Сергей Кравцов, Министр просвещения РФ: 

«Сегодня Донбасс переживает сложное время, серьезные испытания, и то, что сейчас происходит, это его возрождение, возвращение к корням. Я хочу всех поблагодарить: мужчин и женщин, за вашу самоотверженность и стойкость, за то, что вы не сломались перед вызовами, с которыми столкнулись. Вы подаете всем нам пример героизма и мужества».

Глава Минпросвещения России отдельно выразил благодарность присутствующим в зале учителям из Первомайска (ЛНР) Тамаре Ивановне Киященко и Диане Сергеевне Воросовой, которые продолжают преподавательскую деятельность в опасных условиях близ линии фронта.

Сергей Новиков, начальник управления Президента РФ по общественным проектам:

«Этот проект вырос из конкретных историй русских женщин, в каждой из которых жизнь бьет ключом. Когда бываешь в новых регионах, встречаешь женщин, чьи глаза тебя заряжают верой в жизнь, в будущее, в то, что все будет хорошо».

Юлия Барановская, телеведущая, журналист: 

«Мы говорим сегодня про то, что нужно объединяться. По сути, каждый, кто хочет организовать свою помощь и чем-то помочь, может это сделать. Это простой штаб на месте, как, например, сделала героиня сегодняшнего форума, которая на лавочке в Мариуполе организовала маленький штаб, где сначала просто буханку хлеба резали, а потом это превратилось в большой Центр гуманитарной помощи. И чем больше таких примеров будет, тем больше мы будем помогать друг другу. Наш проект дает возможность всем жителям нашей огромной страны увидеть правду о том, чем живут люди на Донбассе. Каждый зритель проекта «Женщины Донбасса» может перевести посильную помощь героиням наших сюжетов. И на сегодня мы собрали уже более 15 миллионов рублей. Это очень большая сумма, но еще важнее, что наш проект объединяет людей и мы понимаем, что мы вместе!»

Помимо официальной части на «Выставке «Россия»прошло мероприятие культурной программы форума, подтверждая главный тезис: «Пока жива культура – жива страна». Перед гостями выступили Денис Майданов, Родион Газманов и Ирина Дубцова, ставшая амбассадором Года семьи, объявленного Президентом РФ. Кроме этого, перед гостями с творческими номерами выступили героини проекта и участники группы 123й ПОЛК. Также на форуме состоялась премьера фильма Юлии «Люди Донбасса» и была представлена книга «Женщины Донбасса», фрагменты из которой зачитал актер Николай Сахаров.

Родион Газманов, певец: 

«У меня очень много эмоций, потому что это зал, в котором сидят настоящие героини. Женщины, которые невзирая на страшнейшую, сложнейшую обстановку, растят детей, заботятся о своих близких. Я считаю, что этот форум очень нужен, и его необходимо проводить раз за разом. Во-первых, женщины смотрят друг на друга и понимают, что они не одни ведут эту борьбу. Во-вторых, мы показываем на весь мир, а ведь наш эфир смотрят не только в России, женщин, которых просто нужно показывать. И, в-третьих, это обмен опытом, заявления от чиновников, которые делают свою работу и дают возможность быть уверенным, что все будет хорошо, что женщины Донбасса поддерживаются, о них думают и о них заботятся. Это очень важно». 

Социальный форум «Женщины Донбасса» прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Большую помощь в организации оказали Российское общество «Знание» и Народный Фронт.

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