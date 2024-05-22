«Культурные Среды» в стиле джаз

Новый вечер проекта Марии Тарасевич и Амарии «Культурные Среды» при поддержке компании ABIPA прошел в столичном Modus hall. Гостей ожидало настоящее музыкально-интеллектуальное пиршество.

В исполнении Леди Джаза – Анны Бутурлиной, участницы международных джазовых фестивалей, солистки легендарного оркестра имени Юрия Силантьева и старейшего в мире джазового оркестра Олега Лундстрема прозвучали известные и любимые всеми джазовые композиции. Анна является официальным голосом принцессы Эльзы из анимационных фильмов компании Disney «Холодное сердце» -1 и 2 В этот вечер в составе бэнда Анны Бутурлиной выступили великолепные музыканты: Олег Стариков — клавишные, Григорий Зайцев — контрабас, Вартан Бабаян – барабаны.

Уникальные вопросы традиционной Интеллектуальной викторины «Культурных Сред» впервые были подготовлены лично Патроном вечера – бизнесменом и меценатом Владленом Золотаревым (по ссылке – интервью) – Генеральным директором компании полного цикла логистических услуг ABIPA. Призеры викторины по традиции получили премиальный шоколад от ателье La Princesse Choco Аллы Комиссаровой и особенные призы от творческих гостей Патрона вечера: уникальные сумочки ручной работы дизайнера Марии Еременко и картины художника Дарьи Еременко.

В концерте принял участие лауреат международного конкурса «Новая Волна», участник джазовых и музыкальных фестивалей «Усадьба джаз», «Bosco Fresh», резидент группы «Арсенал» легендарного саксофониста Алексея Козлова — Марк Юсим. В составе его группы на сцену вышли блестящие музыканты: Юрий Погиба – клавиши, Николай Лазарев — бас, Эдуард Петрухин – ударные.

В рамках вечера прошла выставка картин Наталии Ильинской – члена Профессионального союза художников, известного пейзажиста, лауреата художественных конкурсов, чьи работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Фото – Станислав КВАСКОВ