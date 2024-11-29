В ГМИРЛИ имени В.И. Даля отмечают столетие «Мурзилки»

Да-да, детский журнал «Мурзилка» вышел ровно век назад. За этот период многое менялось не только в самом журнале, но и стране. Однако «Мурзилка» до сегодняшнего времени продолжает радовать всех своих подписчиков и читателей.

На протяжении всего века в журнале работали самые талантливые художники и писатели: Константин Ротов, Владимир Конашевич, Татьяна Маврина, Евгений Чарушин. На страницах «Мурзилки» можно было прочитать рассказы Константина Паустовского, Виталия Бианки, Даниила Хармса, Агнии Барто. «Мурзилка» был и остается журналом познавательным.

В истории журнала – история страны. Как встречали Новый год, как менялась советская и российская школы, о чём писали на страницах журнала, какие квесты, бродилки, игры и головоломки печатали – обо всём можно узнать на выставке. Посмотреть, почитать, потрогать, вспомнить. Кстати, сам образ Мурзилки менялся не раз. Выставка получилась яркая, красивая и очень информативная.

Марина АБРАМОВА