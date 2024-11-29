В ЦДРА наградили победителей творческих конкурсов

В Центральном Доме Российской Армии прошло торжественное награждение победителей X Всероссийского конкурса военной вышивки «Суровая нитка», IX Всеармейского конкурса-выставки изобразительного искусства среди военнослужащих по контракту и членов их семей «Армейский калейдоскоп», X Всероссийского конкурса военного плаката «Родная Армия».

Работы творческих конкурсов в нынешнем году были посвящены темам героизма бойцов СВО, сохранению памяти о подвигах предков, году семьи.

Обладателями Гран-при конкурса X Всероссийского конкурса военной вышивки «Суровая нитка» стали Тимошенко Никита, Рябовол Тимур (ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации», г. Санкт-Петербург) с панно «Крепкая семья – сильная Россия».

Гран-при в IX Всеармейском конкурсе-выставке изобразительного искусства среди военнослужащих по контракту и членов их семей «Армейский калейдоскоп» завоевала Светлана Вашаева (ФГБУ «27 Научный центр имени академика Н.Д.Зелинского» Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва) с работой «Родное плечо».

В X Всероссийском конкурсе военного плаката «Родная Армия» Гран-при присудили Татьяне и Дарье Чекмазовым (ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации») за работу «Русский солдат – защитник Отечества».

В конкурсах принимали участие профессиональные художники и любители. Творческие состязания проводились в четырех возрастных категориях: от 5 до 8 лет (включительно), от 9 до 13 лет (включительно), от 14 до 18 лет (включительно), от 19 лет и старше.

Наравне с вышитыми картинами, декоративными панно, предметами интерьера, изделиями культурно-бытового назначения, одеждой на конкурс были присланы работы, предназначенные военнослужащим-участникам СВО.

«Конкурс «Суровая нитка» ЦДРА проводит уже много лет. Долгое время работы участников конкурса носили, в основном, художественный и декоративно-прикладной характер. Они использовались главным образом для красоты и эстетики. Сейчас другое время, и характер конкурса существенно изменялся. Подавляющее большинство работ – это конкретная и практическая помощь нашим бойцам, которые героически сражаются в зоне СВО. Маскировочные сети, обмотки для оружейных стволов, — все это отправляется на фронт, чтобы сохранить жизни наших воинов. Вышитые кисеты, амулеты, иконы, браслеты, в свою очередь, являются атрибутами психологической поддержки бойцов. Те видео с благодарностью, которые записывают и присылают нам воины с передовой, говорят о том, что такая поддержка им тоже очень нужна» — отметил начальник ЦДРА Василий Мазуренко.

Фото © пресс-служба ЦДРА