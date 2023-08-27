В горах Сочи состоялась премьера оперы «Турандот» на высоте 1050 метров над уровнем моря

Новую постановку знаменитой оперы Джакомо Пуччини «Турандот» представили публике 26 августа на открытой сцене парка «Лайзо» курорта «Роза Хутор» на высоте 1050 метров над уровнем моря. Премьера стала кульминацией фестиваля «Роза Хутор. Классика», который проходит в горах Сочи при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Режиссером постановки выступил Илья Устьянцев, хореограф, постановщик и преподаватель Мариинского театра. «Турандот» в новом прочтении выходит за рамки сценического пространства и практически является действием в реальной жизни, отражая все проявления человеческой души: любовь, предательство, алчность, трусость. Несмотря на многообразие темных сторон, показанных в трех действиях оперы, свет души одного человека в итоге показывает, что мир не обречен и есть надежда.

«Наша Турандот – это не жестокая, быть может, умалишенная женщина, наша Турандот – заложница обстоятельств. Она является куклой в руках власть имущих, просто по факту своего рождения она принадлежит трону», - комментирует главный режиссер фестиваля и постановщик новой оперы Илья Устьянцев.

Особое внимание в постановке уделялось костюмам и декорациям. В их создании использовались классические приемы и современные неожиданные решения. Природный горный ландшафт дополнил масштабную сценографию и стал естественной декорацией спектакля.

Главную партию Турандот исполнила Надежда Гончарук – победительница кастинга молодых оперных исполнителей, который проходил в преддверии фестиваля «Роза Хутор. Классика». Надежда прошла строгий отбор и получила возможность выйти на одну сцену вместе с именитыми солистами оперной труппы Мариинского театра: в роли Калафа выступил Сергей Скороходов, Лиу – Анна Денисова, партию Тимура исполнил бас Юрий Воробьев.

За музыкальное сопровождение отвечал Сочинский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и дирижера Алексея Асланова.

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