Группа «Нате!» продолжает выпуск концептуального альбома

«Музыка для взрослых». Вокальную партию для шестого сингла «Охотники на ящериц» исполнил Сергей Чиграков бессменный лидер коллектива «Чиж&Со», автор множества народных хитов.
Основатель «Нате!» Святослав Задерий на протяжении всей дискографии обращался к арт-року. Вдохновленная восточным мистицизмом, французской философией и черноморским побережьем, песня «Охотники на ящериц» выделяется на фоне традиционного русского рока сложной структурой, прихотливой гармонией и изящным мелодизмом, вызывающим ассоциации с King Crimson, Procol Harum и аналогичными коллективами.
Композиция представляет собой обновленную и переосмысленную версию трека 1990 года, записанного классическим составом «Нате!» в Одессе. Новая аранжировка дополнена партией духовых, которая создает эффект психоделического трипа на берегу моря.
Не верь тому, что ты помнишь.
сё прошлое - лишь тень тебя настоящего.
Все тревоги и неудачи остались позади.
На ослепительно белом песке играют ящерицы.
Их танец завораживает.
Верь тому, что ты знаешь.
Ты здесь и сейчас, море шумит,
ветер ласково гладит кожу,
этот трип никогда не закончится.
Песня доступна на официальном сайте группы, а также на стриминговых сервисах.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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