Группа «Нате!» продолжает выпуск концептуального альбома

«Музыка для взрослых». Вокальную партию для шестого сингла «Охотники на ящериц» исполнил Сергей Чиграков бессменный лидер коллектива «Чиж&Со», автор множества народных хитов.

Основатель «Нате!» Святослав Задерий на протяжении всей дискографии обращался к арт-року. Вдохновленная восточным мистицизмом, французской философией и черноморским побережьем, песня «Охотники на ящериц» выделяется на фоне традиционного русского рока сложной структурой, прихотливой гармонией и изящным мелодизмом, вызывающим ассоциации с King Crimson, Procol Harum и аналогичными коллективами.

Композиция представляет собой обновленную и переосмысленную версию трека 1990 года, записанного классическим составом «Нате!» в Одессе. Новая аранжировка дополнена партией духовых, которая создает эффект психоделического трипа на берегу моря.

Не верь тому, что ты помнишь.

сё прошлое - лишь тень тебя настоящего.

Все тревоги и неудачи остались позади.

На ослепительно белом песке играют ящерицы.

Их танец завораживает.

Верь тому, что ты знаешь.

Ты здесь и сейчас, море шумит,

ветер ласково гладит кожу,

этот трип никогда не закончится.

Песня доступна на официальном сайте группы, а также на стриминговых сервисах.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.