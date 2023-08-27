В гостях у Эйзенштейна: что нужно знать о Музее кино на ВДНХ

27 августа отмечается День российского кино. В честь праздника Выставка рассказывает об одном из самых интересных объектов Музейного города ВДНХ — Музее кино.

ВДНХ с начала своего существования была главной кинематографической локацией Москвы. Здесь снимались фильмы «Свинарка и пастух», «Светлый путь», «Подкидыш» и многие другие. Не зря монумент Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», который венчает один из павильонов Выставки, стал эмблемой киностудии «Мосфильм».

Атмосферные экспозиции и уютный полумрак кинозалов Музея кино — лучшее место, где можно провести День российского кино. Тем более что заодно можно познакомиться с историей отечественного фильмопроизводства и изучить богатую экспозицию одного из самых необычных музеев ВДНХ — Музея кино.

Музей кино был основан в 1989 году. Вплоть до 2005 года он находился в Краснопресненском киноцентре, а затем переехал в одно из зданий «Мосфильма», где фонды музея хранились более десяти лет.

В 2016 году, после решения городских властей о передаче учреждению павильона №36 на ВДНХ, музей обрел собственный дом в одном из самых живописных уголков Главной выставки страны. Здание, в котором расположен Музей кино на ВДНХ, было построено в 1950-х годах архитекторами П. Ревякиным и Ю. Шевердяевым. Изначально в павильоне №36 находилась выставка «Водное хозяйство».

Сейчас в белоснежном здании павильона №36 разместились фондохранилища Музея кино, шесть выставочных зон, научно-образовательный центр и три кинозала, причем фильмы показывают не только с цифровых, но и с аналоговых носителей — на пленке 16 и 35 миллиметров.

В музее хранится свыше 200 тысяч экспонатов, позволяющих по-новому взглянуть на историю киноискусства. Это костюмы, фотографии, афиши и плакаты, диафильмы, редкие книги, кино- и фототехника — начиная с конца XIX века и по сегодняшний день. Так, здесь хранится огромный кинопроектор, подаренный Иосифу Сталину в день семидесятилетия от сотрудников завода имени ОГПУ.

В музее находится и первый «Оскар», который был получен не англоязычной страной — Советским Союзом. Его Американская киноакадемия вручила в 1942 году за документальный фильм о Великой Отечественной войне — «Разгром немецких войск под Москвой» Ильи Копалина и Леонида Варламова. В американском кинопрокате он назывался «Москва наносит ответный удар».

Здесь представлены снимки, на которых запечатлен съемочный процесс картин, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа, афиши, плакаты и художественные эскизы, определившие ключевые изобразительные решения ко всеми любимым фильмам. Как правило, этот этап создания кино остается недоступным для широкой аудитории, и именно в Музее кино у посетителей появляется уникальная возможность увидеть ту отправную точку, которая ложится в основу визуальной атмосферы произведения киноискусства.

Одной из интереснейших частей предметно-мемориального фонда музея является коллекция кинокостюмов, студийного реквизита, личных вещей актеров и режиссеров, мебели, предметов быта, декораций. Так, здесь хранятся имеющие огромную художественно-историческую ценность костюмы, использованные в фильме режиссера Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный».

Частью Музея кино является и научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна — одного из основоположников советского кино, создателя уникального монтажного языка, ведущего теоретика и классика мирового киноискусства. Гости смогут увидеть личные вещи режиссера, его карандашные наброски к фильмам, рисунки, рукописи, книги. Отдельного внимания заслуживают предметы, подаренные мастеру его многочисленными знаменитыми друзьями, — картина Фернана Леже, комикс Уолта Диснея с дарственной надписью, фотография Чарли Чаплина с автографом. Посетители узнают, как создавались такие шедевры мирового кино, как «Броненосец «Потемкин», «Октябрь», «Иван Грозный», «Александр Невский».

Кстати, Музей кино не единственное место на Выставке, где есть кинозал. Смотреть кино с друзьями и близкими на ВДНХ можно и в летнем кинотеатре Okko.

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