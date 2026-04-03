В Крыму завершился очный этап Всероссийского проекта «Академия КСВО РФ»

В Академии творческих индустрий «Меганом» завершился очный этап Всероссийского проекта «Академия КСВО РФ», организованного Комитетом семей воинов Отечества. Эта программа направлена на обучение и развитие региональных команд, студенческих и волонтерских групп, которые оказывают поддержку участникам специальной военной операции и их близким. Проект реализуется АНО «Комитет семей воинов Отечества» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Предварительная заявочная кампания привлекла внимание более 1 300 команд из разных уголков страны. После тщательного отбора, 50 наиболее перспективных команд из 41 региона Российской Федерации, представляющих все федеральные округа, были приглашены на очный этап.

На протяжении пяти дней 150 участников погружались в интенсивную образовательную программу. Она включала занятия с ведущими федеральными экспертами, практические тренинги, мастер-классы по стратегическому планированию и проектной работе, анализ реальных кейсов и индивидуальную доработку инициатив. Особый акцент делался на разработку устойчивых решений, совершенствование управленческих навыков и укрепление слаженности командной работы.

Важной частью программы стала панельная дискуссия «Общественные инициативы, бизнес и власть». К участию были приглашены представители государственных органов, некоммерческого сектора и образовательных учреждений. Обсуждались эффективные модели партнерства между властью, гражданским обществом и развивающимися институтами, успешные практики межсекторного сотрудничества и механизмы поддержки общественных проектов. Дискуссия прошла в формате открытой экспертной площадки, предоставив участникам возможность представить свои проекты, поднять актуальные вопросы и получить ценную обратную связь от приглашенных спикеров.

Юлия Белехова, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» и председатель экспертного совета проекта «Академия КСВО РФ», отметила важность системной и профессиональной работы, а также высокую мотивацию региональных команд. Она подчеркнула, что участники не только улучшили свои проекты, но и стали частью сообщества единомышленников, готовых совместно решать задачи поддержки защитников Отечества и их семей.

Проекты участников охватывают разнообразные направления: от социальной и психологической помощи до патриотического воспитания, сохранения исторической памяти, культурных и медийных инициатив, а также программ реабилитации и гуманитарной поддержки. Ключевым завершением очного этапа стала защита разработанных проектов перед экспертами. Участники представили обновленные решения, получили конструктивную обратную связь и наметили планы по дальнейшей реализации и масштабированию своих инициатив.

Никита Галактионов из Новосибирской области поделился опытом с проектом «Кинозеркало», направленным на подростков: «Академия помогла нам структурировать проект, выявить слабые стороны и укрепить его, а также получить реальные инструменты для дальнейшей работы».

Участники отметили атмосферу взаимной поддержки и профессионализма. Галина Шилько из Томской области, представляющая проект службы социально-психологической поддержки семей участников СВО «СВОя СИЛА. Томск: сила внутри нас», добавила: «Мы получили ценный отклик и почувствовали, что наши проекты действительно важны и востребованы».

Программа способствовала формированию профессионального сообщества, объединенного целью системной поддержки участников СВО и членов их семей. Межрегиональные связи, установленные в ходе обучения, заложат основу для дальнейшего сотрудничества, обмена опытом и реализации совместных проектов.